Bonus senza ISEE/ Tutti quelli attivi nel 2023 e come è possibile richiederli

Quali sono i bonus disponibili nel 2023 che possono essere ottenuti anche senza richiedere il modello isee presso un CAF abilitato o un intermediario? Ecco tutti i contributi che il Governo è ancora in grado di elargire.

Bonus senza ISEE: assegno unico

Nel 2023 la riforma del welfare è stata molto più ristretta rispetto al 2022, ma il Governo è ancora intenzionato a introdurre nuovi contributi tramite la legge di bilancio così come ha fatto con quella approvata il 28 dicembre 2022. Ecco quali sono le agevolazioni che non richiedono la presentazione dell’ISEE.

L’assegno unico universale è una misura economica che è stata introdotta attraverso decreti attuativi nel 2022. È entrata in vigore all’inizio del 2022 e viene erogata in base all’ISEE con cui cambiano alcuni importi perché, come sappiamo, l’assegno unico universale stato ricalcolato sulla base dell’indice perequativo che si basa sul tasso di inflazione.

In particolare per i redditi più bassi l’importo di 180 euro per ogni figlio, ma dal terzo figlio in poi l’importo può arrivare anche a 250/260 euro. Per i redditi più alti invece questi possono percepire 50 euro a figlio.

Bonus senza ISEE: tutti i bonus edilizi

E’ prevista una maggiorazione se entrambe i genitori lavorano. Poi abbiamo la sezione dei bonus edilizi che in questi tempi hanno creato anche molti problemi a causa dei crediti fiscali ancora incagliati per un totale di 115 miliardi di euro. Tra i bonus edilizi abbiamo il bonus ristrutturazione, il Sisma bonus, l’Ecobonus il Bonus verde, il bonus acqua potabile, il bonus risparmio idrico per le spese sostenute nel 2022 e infine il Superbonus ad eccezione delle villette unifamiliari il cui reddito deve essere inferiore a 15.000 euro.

Infine abbiamo il bonus prima casa che è un fondo di garanzia Consap che prevede una copertura al 80% della quota di capitale del finanziamento per gli under 36, mediante il bonus prima casa le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2023.

Il bonus cultura invece è erogato per tutti i nati fino al 2004 che potranno presentare la domanda entro il 31 ottobre 2023. Come sappiamo per tutti i nati dal 2005 in poi poi il bonus cultura lascia spazio alla carta della cultura giovani e alla carta del merito











