Bonus sistemi di accumulo energia elettrica 2023/ Requisiti e invio della domanda

Da giorni si parla del bonus per sistemi di accumulo energia elettrica del 2023. Un contributo economico che potrebbe essere corrisposto come credito di imposta, per dare l’opportunità di accumulare energia tramite dei sistemi innovativi e altamente efficienti.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato per installare sistemi che consentono di accumulare energia grazie a degli impianti in grado di ricavare l’energia stessa, unicamente da fonti d’energia rinnovabili. Vediamo chi potrà usufruirne e a quali condizioni.

Bonus sistemi di accumulo energia elettrica 2023: come funziona?

Il bonus per i sistemi di accumulo energia elettrica del 2023, potrà essere richiesto unicamente dalle persone fisiche che soddisfano tali requisiti:

Gli impianti e sistemi di produzione, devono essere alimentati soltanto da fonti di energia rinnovabili. Le spese che danno l’occasione di sfruttare l’agevolazione, devono rientrare nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022.

Lo sconto da applicare sotto forma di credito di imposta, sarà in base a due fattori messi in comparazione: dai fondi statali messi a disposizione come risorse economiche, e dalle spese agevolabili in base alle istanze presentate.

La domanda inerente al bonus dei sistemi di accumulo energia elettrica 2023, potrà esser spedita telematicamente in un periodo specifico: che va dal 1° marzo fino al 30 marzo del 2023. Per poter spedire l’istanza è sufficiente andare sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

I tempi di accredito o comunque di riscontro, sono relativamente brevi. Ad esempio, entro 5 giorni da quando viene inviata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate farà sapere se la domanda verrà scartata (con delle reali motivazioni)oppure accettata.

Entro 10 giorni da quando viene mandata la domanda, ancora una volta sarà responsabilità dell’ente governativo corrispondere o meno una somma di denaro. L’importo del credito di imposta sarà basato su una percentuale variabile da corrispondere ad ogni beneficiario.

Questo è ciò che riguarda il bonus di sistemi di accumulo energia elettrica per il 2023.











