Bonus sociale bollette 2023/ Fino all’80% per i beneficiari: chi ne gode? (29 luglio)

Il bonus sociale per le bollette del 2023 è una nuova misura economica che è da destinare ai soggetti italiani e ai nuclei familiari realmente bisognosi. Anche per questo periodo vi è una proroga che consente di aderire a delle agevolazioni interessanti per risparmiare un bel po’ di soldi mensili.

I bonus sociali consentono di risparmiare nello specifico, sulle bollette per l’acqua e per l’energia. La misura è stata proposta dal Governo grazie a degli incentivi proposti negli anni dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA), e dalla legislazione nazionale.

Bonus per nascite 2023/ Fino a 1.000€ per questi beneficiari (28 luglio)

Bonus sociale bollette 2023: a chi è destinato e quanto ottenere

Il bonus sociale per le bollette del 2023 è un aiuto economico interessante per quelle famiglie o soggetti italiani che faticano ad arrivare a fine mese. E come dargli torto visto i rincari a cui siamo assoggettati già da tempo: dall’aumento dei prezzi per le vacanze fino al rialzo sugli alimentari.

Carta Giovani Nazionale 2023/ Sconti su viaggi, concerti fino a 35 anni (28 luglio)

I bonus sociali di cui parliamo sono riconosciuti in modo automatico, e favoriscono quelle famiglie o cittadini che previa presentazione della DSU e un ISEE minore di 15.000€ (vedremo dopo i nuovi importi), possono ottenere un‘agevolazione fino all’80% della spesa totale.

Per quest’anno la platea di beneficiari è aumentata grazie all’ISEE più elevato per accedere ai bonus sociali. 15.000€ Di ISEE per quanto riguarda l’incentivo per il gas e l’energia, e fino a 30.000€ per le famiglie italiane con un minimo di 4 figli a carico.

Per determinare e quantificare l’agevolazione (anche per il gas) è indispensabile conoscere il numero dei componenti, la zona climatica in cui ha sede il soggetto, la finalità d’uso (solo riscaldamento, acqua calda, cucina) e la fascia ISEE in cui si trovano.

Incentivi auto 2023/ Nuovi fondi, quasi 1 mld per ibride ed elettriche (28 luglio)

Anche il bonus sociale delle bollette del 2023 prevede delle soglie quantitative ben specifiche, in questo caso la soglia ammonta a 18,25 metri cubi annui per ciascun componente familiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA