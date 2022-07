Bonus sociale non erogato 2022/ Chi contattare e che cosa fare per ottenerlo

Se il bonus sociale non è stato erogato nel 2022, probabilmente i problemi potrebbero essere molteplici. Vedremo in questa guida, se la soluzione va presa per un errore da parte del fornitore di luce e gas oppure per mancanza di requisiti.

In vista del carovita e dell’aumento spropositato dell’inflazione, il Governo ha voluto spontaneamente, innalzare i requisiti ISEE per poter ottenere lo sconto in fattura (ovvero il bonus), relativamente alle bollette domestiche (acqua, luce e gas).

Bonus sociale non erogato 2022: cosa fare?

Prima di disperarsi perché avete notato che il bonus sociale non è stato erogato nell’anno 2022, vediamo di riepilogare i requisiti indispensabile per poterne fare parte:

Richiedere e presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); Richiedere e presentare l’ISEE all’ente o al CAF che gestisce le vostre pratiche; Avere una dichiarazione dei redditi annua massima e pari a 12.000 euro; ISEE fino ad un massimo di 20.000 euro per le famiglie numerose (quattro o più figli a proprio carico).

Lo sconto in fattura verrà erogato in modo completamente automatico. Quindi se il bonus sulle bollette non fosse stato applicato pur avendo soddisfatto i requisiti sopra citati, allora è probabile che ci sia un ritardo.

È estremamente importante, ricordarsi di richiedere ISEE e DSU, qualora non fosse stato fatto, la domandina è – seppur automatica – retroattiva. Ciò significa, che il bonus sociale verrà corrisposto ugualmente (a partire da inizio anno 2022).

È chiaro che le tempistiche nel caso in cui non vi foste stato ancora erogato, potrebbero dipendere dal fornitore di energia. Facciamo un esempio pratico:

Ipotizziamo che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia stata presentata il giorno 05 maggio. Se la fatturazione fosse mensile, ogni cittadino italiano la riceverebbe nel mese di agosto. A settembre se la fatturazione fosse bimestrale, ad ottobre trimestrale.

Se neppure in questo arco di tempo il bonus sociale risultasse erogato in fattura, allora è necessario contattare il proprio fornitore.











