Il bonus sociale sui rifiuti prevede un buon 25% di sconto applicato in modo automatico, ma basato su alcune condizioni economiche.

Dal 2026 si conferma l’arrivo del bonus sociale sui rifiuti, prevedendo uno sconto sulla TARI che avverrà in modo automatico. Per poterlo accettare, occorrerà soddisfare i requisiti economici in riferimento all’ISEE di quest’anno.

In alcune città la tassa sui rifiuti è più cara, ma ARERA ha stabilito e approvato la delibera che permetterà di ricevere uno sconto del 25% (applicato direttamente in bolletta), e rapportato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Bonus sociale rifiuti 2026: i requisiti

Nonostante nel 2026 arrivi il bonus sociale per avere uno sconto sull’imposta dei rifiuti, non va tralasciato il contributo UR3, ovvero una tassa che rincara il costo finale dell’utenza per tutti (anche per chi beneficerà dell’incentivo).

A stabilire i requisiti minimi da soddisfare per l’ottenimento dello sconto sui rifiuti è l’ARERA, che provvederà ad aggiornare le condizioni ogni 3 anni. Oggi il limite reddituale è fissato a 9.530€ per l’ISEE 2025 (aumentato a 20.000€ nel caso in cui ci fossero 4 figli a carico).

Procedure per ottenere il bonus

Così come è già capitato con alcuni bonus sempre appartenenti al “sociale”, il riconoscimento dell’incentivo è automatico. Infatti i potenziali richiedenti non devono inviare alcuna domanda telematica, ma sarà il sistema a prevederne l’ottenimento.

Quello di cui invece occorrerà accertarsi, è di aver aggiornato correttamente l’ISEE, che prevederà il corretto importo soltanto previo invio della DSU (ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica). Dunque nel caso della TARI da pagare nel 2026, farà fede il documento reddituale di quest’anno, 2025.

Chi rispetterà il requisito previsto durante la presentazione dell’ISEE 2025, potrà godere del 25% di sconto per l’anno successivo (2026).

Per chi volesse consultare le regole e le procedure della delibera, potrà farlo grazie al modulo di ARERA in cui sono trascritte le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale previsto per ridurre la tassa sui rifiuti.

A specificarne le modalità e le condizioni l’unica è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ecco perché è estremamente importante affidarsi alle sue fonti.