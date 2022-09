Bonus sociali 2022/ Dubbi sull’uscita, ecco cosa prevede la mancata approvazione

Nuovo decreto in arrivo per aziende e famiglie per quanto riguarda il caro bollette. Il governo su questo fronte ha deciso di stanziare altri 13,6 miliardi . Si è deciso a seguire questa linea in quanto le previsioni per i mesi invernali sono drammatiche.

Il governo sta lavorando senza sosta per ultimare il decreto aiuti bis, in grado di mettere in campo nuove risorse contro l’aumento del costo dell’energia. Una delle modalità da mettere in atto è quella di prorogare i crediti d’imposta fino alla fine dell’anno per le imprese, un’altra ipotesi in campo è quella di alzare il tetto sociale Isee per ottenere il bonus sociale da 12 mila euro.

Credito imposta librerie/ Fino a 20 mila euro per alcuni esercenti: ecco quali

Bonus sociali 2022: quando ci sarà l’approvazione?

Quello che tutti ci stiamo chiedendo è quando verrà approvato il nuovo decreto aiuti del settore energetico verrà approvato o meno.

Stando a quanto dice il governo il decreto potrebbe finire sul tavolo tra giovedì e venerdì della prossima settimana. Non sono escluse però frizioni da parte delle forze politiche che potrebbero fare ritardare il tutto.

Nuovi bonus statali/ Stavolta a pagare è l'efficienza energetica: cosa significa?

In caso di mancata approvazione si prospetterebbe un inverno durissimo per imprese e famiglie.

Cosa sono i bonus sociali 2022

I bonus sociali, sono agevolazioni previste dallo stato per ridurre l’impatto economico sulla bolletta di luce e gas su famiglie numerose o con basso reddito.

Il bonus sociale introdotto dal governo, serve alle famiglie con basso reddito, a ottenere una sorta di risparmio sulle bollette di luce e gas. Si può richiedere il bonus sociale, secondo i criteri di disagio economico e fisico. Se si rispettano i requisiti ,anche se dovessimo cambiare il fornitore, lo sconto in bolletta resterà automaticamente attivo.

Bonus 200 euro autonomi/ Domande dopo il 20 settembre e senza click Day

Ora che avete capito cosa sono i bonus sociali, potete seguire regolarmente le istruzioni rilasciate dal governo, in modo tale da capire come fare domanda e risparmiare sulla bolletta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA