Bonus spesa 2023/ Quasi 400 euro a famiglia per comprare i beni primari: come usarlo

Viene anche chiamato bonus spesa del 2023 perché questo “contributo economico”, servirà alle famiglie che hanno necessità di acquistare beni alimentari, in quanto hanno un ISEE inferiore alla media, o comunque troppo basso per riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Il bonus è noto come carta acquisti. Essa sarà destinata a quelle famiglie che soddisferanno il requisito reddituale, ovvero dimostrando di avere un ISEE uguale o inferiore a 15 mila euro. Quest’anno abbiamo elencato tutte le agevolazioni 2023 per famiglie più bisognose. Di seguito vedremo come funziona e chi può ottenere le carta acquisti.

Bonus spesa 2023, come funziona? Importi e requisiti

Il bonus spesa 2023 può erogare fino a quasi 400 euro a nucleo familiare con ISEE minore o uguale a 15 mila euro. La cifra esatta equivale nello specifico, a 382,50€. Per essere usufruito correttamente, occorre spendere il buono soltanto presso uno store (di vendita alimentare), convenzionato con l’agevolazione proposta dal Ministero dell’agricoltura.

La carta acquisti è valida soltanto per spese alimentari, ovvero beni di prima necessità (escludendo di fatti, le bevande alcoliche). Ecco tutti i requisiti indispensabili per poter godere del beneficio:

Italiani iscritti all’Anagrafe comunale;

Famiglie che comprovano di aver un ISEE non oltre i 15 mila euro;

Residenza nel territorio italiano.

Va detto che sono esclusi dal bonus spesa del 2023, tutti coloro che sono in possesso del Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione o qualunque ulteriore misura di inclusione sociale, oppure che sia erogata come sostegno alla povertà.

La priorità di erogabilità (fino a fine fondi stanziati, equivalenti a un milione e 300 mila euro), andrà data in base al numero dei componenti familiari compatibili con il bonus (purché il nucleo sia composto da almeno tre persone), e in base all’età dei componenti.

Avranno la priorità quelle famiglie i cui componenti siano nati almeno entro il 31 dicembre del 2009, e poi entro il 31 dicembre del 2005. La richiesta partirà automaticamente in base ai dati forniti ed estrapolati dal server comunale. La carta elettronica sarà data soltanto dopo aver ricevuto una comunicazione dal Comune.

