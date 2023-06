Bonus spesa 2023/ Tutte le date da ricordare per usufruire del contributo economico (16 giugno 2023)

Anche se la stagione dei bonus a sostegno delle fasce più deboli sembra essere finita dopo che Bruxelles ha dato un taglio ai contributi europei definendo la deadline per la chiusura delle erogazioni a sostegno delle persone che versano in stato di disagio, dopo la crisi economica causata dalla pandemia di covid-19, il governo Meloni ha deciso di inserire comunque contributi per ricetti meno abbienti. Il bonus spesa 2023 è un sostegno finanziario di 382,50 euro annuali sotto forma di buoni acquisto per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Vediamo quali sono le nuove modalità di richiesta del contributo economico e le date da tenere bene a mente.

Bonus spesa 2023: quali sono i requisiti necessari

Il bonus spesa 2023 è un sostegno finanziario che è stato introdotto come misura di sostegno per le famiglie che stanno vivendo un disagio economico. Infatti il primo requisito richiesto è di tipo reddituale: è necessario avere un reddito dimostrato fino a 15.000 euro che verrà erogato mediante la carta acquisti.

L’erogazione del contributo economico avverrà mediante la carta acquisti. Coloro che ricevono il reddito di cittadinanza non potranno richiedere anche il bonus spesa 2023 in aggiunta a quanto già percepito dall’INPS. Non sarà inoltre necessario presentare una domanda per beneficiare del bonus, poiché le famiglie che presentano i requisiti verranno contattate direttamente dal comune di residenza con le istruzioni per il ritiro della Postepay, la carta utilizzata per i pagamenti.

Bonus spesa 2023: quali sono le date da ricordare

L’erogazione del contributo economico sarà un passaggio graduale che partirà necessariamente dall’INPS che ha il compito di comunicare i comuni italiani che dovranno distribuire i fondi ai beneficiari in ordine di priorità, ciò è avvenuto l’11 giugno 2023.

I comuni quindi dovranno confermare la lista inviata dall’INPS il giorno 26 giugno.

Dopo dieci giorni l’ INPS invierà l’elenco ufficiale a poste italiane che si occuperà di emettere le carte acquisto.

invierà l’elenco ufficiale a poste italiane che si occuperà di emettere le carte acquisto. Dopo 4 giorni i comuni riceveranno dall’ INPS il numero identificativo delle carte elaborato appositamente da poste italiane.

il numero identificativo delle carte elaborato appositamente da poste italiane. I comuni si occuperanno di comunicare ai beneficiari di essere titolari di una carta di contributi economici.

Le carte erogate da poste italiane saranno ufficialmente operative a partire dal mese di luglio 2023 .

. Coloro che sono beneficiari della carta dovranno effettuare almeno un acquisto in modo da mantenere la valida fino alla data di scadenza che sarà comunicata successivamente.

