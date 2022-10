Bonus spesa/ 500 Euro per chi vive in questo Comune: scadenza e modalità

Il bonus spesa è un’agevolazione economica prevista negli ultimi tempi, da alcuni e specifici comuni italiani. Non si tratta di un incentivo governativo, che ha già provveduto a promuovere molti e forse “troppi” bonus, ma soltanto comunale.

Quello di cui parleremo oggi è il Comune di Belluno, che ha messo al bando 500 euro da spendere al supermercato soltanto per quelle famiglie che hanno un determinato reddito ISEE( vedremo di seguito le condizioni).

Bonus mobili 2022/ Quali spese rientrano nell'agevolazione: lista completa

Bonus spesa da 500 euro: come fare richiesta e chi può accedervi

Il bonus spesa potrebbe essere una ancora di salvezza per quelle famiglie che hanno risentito dell’aumento dei costi della vita e soprattutto del post Covid-19. Basti pensare che oggigiorno le stanno pensando tutte, perfino cambiare gli orari di lavoro per risparmiare energia.

Carta del docente 2022/ Cosa si può comprare online e nei negozi fisici

Come dicevamo, le famiglie di Belluno (bisognerà dimostrare di esser residenti nel Comune dove si fa la richiesta) potranno accedere al bonus soltanto se hanno un ISEE massimo di 12.000 euro.

Per cittadini non europei (extra UE), sarà sufficiente allegare alla domanda il proprio permesso di soggiorno in corso di validità. L’istanza dev’essere mandata entro e non oltre il 31 ottobre 2022. La scadenza è vicina, quindi per non perdere il bonus spesa suggeriamo alle famiglie rientranti nell’agevolazione, di affrettarsi.

Seppur l’ISEE massimo è di 12 mila euro, dobbiamo premettere che l’importo che verrà concesso alle famiglie potrebbe variare in base alla situazione reddituale soggettiva. L’agevolazione parte da un minimo di 100 euro fino a massimo 500€.

Bonus connettività 2022/ Aiuti economici per velocizzare internet: come funziona

Tutti i negozi convenzionati con il Comune di Belluno, potranno accettare il bonus mostrato dal beneficiario. Tra le categorie ammissibili rientrano i generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci ed infine beni per l’infanzia.

I cittadini di Belluno dovranno appellarsi al link pubblicato sul sito istituzionale, relativamente alla piattaforma WelfareX della società CGMoving (dove allegare il modello di autocertificazione).











© RIPRODUZIONE RISERVATA