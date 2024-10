Il bonus spesa da 1.000 euro è il nuovo aiuto in arrivo per le famiglie più bisognose. Il governo Meloni è infatti intenzionato ad introdurre una nuova misura che è indipendente dalle altre fino a qui già ufficializzate e che appunto ha come obiettivo quello di dare una mano a tutti coloro che sono in difficoltà. Numerosi gli organi di informazione online che hanno riportato la notizia in queste ore, a cominciare da Today, che sottolinea prima di tutto come il bonus spesa da 1.000 euro non c’entri nulla con la Social Card.

Domande Iscro 2024/ Bonus in scadenza, come ottenere fino 800€ al mese (12 ottobre)

Quest’ultima è una carta appunto che viene utilizzata dalle famiglie meno abbienti per fare la spesa al supermercato, e che viene distribuita in automatico agli aventi diretti dal Comune. La nuova misura riguarderà una cerchia ancora più ristretta di persone, che sono ovviamente quelle che rasentano la povertà e che vivono una situazione di enorme disagio. Vediamo quindi tutti i dettagli di questo nuovo bonus spesa da 1.000 euro che serve solamente per acquistare beni di prima necessità, e che vale quindi il doppio rispetto alla Social Card (che è invece di 500 euro).

Bonus disabilità 2024/ Incentivi per assumere gli invalidi, qui i requisiti (12 ottobre 2024)

BONUS SPESA DA 1.000 EURO 2025: QUALI PARAMETRI VANNO RISPETTATI

Come fare per potere ottenere questa importante agevolazione? Chiunque voglia farne richiesta deve risultare senza lavoro ma precedentemente occupato, quindi disoccupato. Secondariamente bisogna fare parte di una famiglia monoreddito, di conseguenza solo uno dei due coniugi deve avere un lavoro stabile. Altro parametro da rispettare, bisogna avere dei figli minorenni a carico, ed inoltre, l’Isee non deve superare i 10.000 euro.

Inoltre, verranno premiati soprattutto quei nuclei famigliari che vivono dove vi è un tasso di disoccupazione molto elevato e dove quindi si fa fatica a trovare lavoro. Ricapitolando, serve un Isee under 10.000 euro, un solo reddito, uno dei due coniugi disoccupati e dei figli minori a carico. Il bonus spesa è previsto in varie misure e il massimo è appunto di 1.000 euro ma solo se si rispettano tutti i parametri di cui sopra e in base al numero di componenti della famiglia: ovviamente più persone sono a carico dell’unica che lavora e più il contributo si alza.

Assegno di inclusione/ Come fare domanda e requisiti per ottenerlo (10 ottobre 2024)

BONUS SPESA DA 1.000 EURO 2025: SOLDI DIRETTAMENTE SUL CONTO O SU UNA CARD

Come fare per farne domanda? Ci si può recare di persona presso i vari caf o patronati presenti sul territorio o eventualmente chi volesse può recarsi sul sito dell’Inps, alla pagina dedicata, per poi seguire le istruzioni e compilare tutti i campi richiesti. Come sempre servirà lo SPID o eventualmente la CIE, la carta di identità elettronica per poter accedere.

Una volta che si fa domanda per avere il bonus spesa da 1.000 euro e la stessa viene inoltrata, passerà un lasso di tempo durante il quale chi di dovere controllerà se vi sono effettivamente i requisiti, dopo di che, se sarà tutto ok, verranno emessi i soldi che saranno recapitati direttamente sul conto corrente del destinatario o eventualmente su una carta prepagata (come appunto la Social Card) o ancora attraverso dei buoni digitali che si possono utilizzare in determinati negozi. La domanda sarà presentabile a breve ed entro il febbraio 2025, il bonus è una misura che per il momento sarà valida solo per pochi e solo per il mese di gennaio 2025.