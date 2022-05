Bonus spesa maggio 2022/ Ecco a chi spetta il voucher fino a 1400 euro

Nonostante la fine dello Stato d’Emergenza, il bonus spesa per maggio 2022 servirà a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà economiche e necessitano di acquistare beni di prima necessità e poter coprire le spese inerenti alle bollette domestiche.

Al di là della proposta di estendere il reddito ISEE per usufruire di indennità, il Governo Draghi ha stanziato un fondo molto ampio, per dar la possibilità alle famiglie meno abbienti, di poter usufruire di un bonus spese fino a 1400 euro.

Bonus spesa maggio 2022: che cosa si può comprare e chi ne beneficia?

L’impennata del costo delle bollette, il carovita e l’aumento del carburante, ha causato non pochi problemi a milioni di famiglie italiane, che si son dovute trovare ad affrontare quest’ultimi problemi oltre ai danni già presenti da quando è cominciata la pandemia del Covid-19.

Il bonus spesa maggio 2022 è previsto dal Decreto Legislativo Sostegni bis, con il quale si impone ad ogni Comune italiano, di erogare una indennità (il cui importo può variare), ai nuclei familiari più bisognosi.

I beneficiari del bonus spesa maggio 2022 potranno usufruirne a patto che non percepiscano già degli aiuti statali quali: Reddito di Cittadinanza, Naspi e Cassa Integrazione. Ogni comune italiano stabilirà il criterio con il quale accettare la domanda. Ecco quali potrebbero essere i parametri in ordine di priorità:

Dichiarazione ISEE;

Numero di componenti familiari;

Presenza di familiari con handicap o grave disabilità;

Patrimonio immobiliare;

Giacenza sul conto corrente.

Un requisito essenziale (oltre a questi parametri sopra esposti), deve riguarda la residenza. Essa dovrà corrispondere esattamente, con il Comune italiano a cui si sta facendo la domanda per aderire al bonus spesa maggio 2022.

Nonostante gli importi cambiano in base al Comune che pubblica il bando, il voucher verrà erogato in due tranche. Vi è comunque un minimo di 400€ fino ad arrivare a 1400€. La domanda è accessibile via PEC oppure tramite un form da compilare sul portale del Comune.











