Bonus spesa mensile/ Possibile presentare la domanda fino al 30 settembre

Per il bonus spesa mensile basta una tantum che va da 700 a 1000 euro per le spese mensili. Precisiamo che i comuni italiani di fronte al carovita non stanno senza far nulla, bensì hanno deciso di istanziare un bonus spesa mensile che va da 700 a 1000 euro alle famiglie.

possiamo dire tutto ma non che le amministrazioni comunali, restano impassibili di fronte al costante aumento dei costi energetici.

Fortunatamente , moltissimi comuni sono riusciti a rivalutare i propri bilanci per dare bonus e sostegni ai nuclei familiari che li abitano.

Il bonus una tantum, concederà come già precedentemente detto una cifra che andrà dai 700 ai 1000 euro. Vediamo i requisiti per richiederlo.

Bonus spesa mensile: come richiederlo

Il bonus una tantum, non si tratta si un unico contributo ma di ben due contributi. Le amministrazioni comunali, hanno infatti deciso di coprire due tipi di spesa, quella dell‘affitto e le cifre legate alle utenze domestiche.

I requisiti di accesso alla misura sono tre:

Contributi statali o locali percepiti dalla famiglia: posso accedere al bonus una tantum tutte le famiglie che attualmente non percepiscono altri aiuti; Residenza della famiglia: possono accedere al bonus solamente le famiglie residenti entro i confini di Osimo; Soglie ISEE: soglie che comunque differiscono in base al contributo richiesto.

Bonus una tantum: importi concessi

Il bando ufficiale fa una distinzione tra l’importo che verrà erogato per il pagamento dell’affitto e quello erogato per le utenze domestiche.

Per quanto riguarda il contributo per le utenze domestiche, bisognerà presentare un ISEE non superiore ai 25.000 euro.

IL contributo per le utenze sarà di 700 euro totali suddivisi in questo modo:

250€ per la luce;

250€ per le utenze legate al gas;

200€ per l’erogazione dell’acqua.

Per accedere al secondo bonus per l’affitto invece la famiglia dovrà presentare un ISEE non superiore ai 20.000 euro. Tale contributo sarà così diviso:

1000€ per i redditi più bassi entro i 5000 euro ;

per i redditi più bassi entro i ; Reddito familiare entro i 10.000 euro: il bonus erogato sarà di 800€.

Per compilare la richiesta c’è tempo solo fino al 30 settembre dopo tale data il comune di Osimo stillerà un graduatoria in base all’ISEE.

