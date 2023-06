Bonus sponsorizzazioni sportive 2023/ Requisiti e periodi per ottenerlo (27 giugno)

Il bonus per le sponsorizzazioni sportive del 2023 può essere corrisposto alle aziende che investono in campagne pubblicitarie in un determinato periodo (tra il 1° luglio e il 30 settembre del 2023). Tuttavia, vi sono altri requisiti da rispettare, tra cui quelli destinati a determinate aziende.

A specificarlo è l’articolo 37 del DL 75/2023, che favorisce le aziende che investono in pubblicità, nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche dei giochi paralimpici e Giochi olimpici, chi svolge attività sportive giovanili, e nei confronti delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre.

Bonus sponsorizzazioni sportive 2023: come funziona?

Il bonus per le sponsorizzazioni sportive del 2023 è stato istituito con l’articolo 81 del Decreto Legislativo 104/2020. L’incentivo promuove le attività come: società sportive dilettantistiche, leghe e associazioni sportive dilettantistiche.

Il bonus viene corrisposto come credito di imposta ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali e alle aziende, che investono in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse), rivolgendosi a:

Leghe: principali organizzatori di campionati nazionali a squadre in merito agli eventi paralimpici e olimpici. Società sportive professionistiche; Associazioni e società sportive dilettantistiche: devono essere regolarmente iscritte al CONI, e devono svolgere attività ammesse nei Giochi paralimpici e olimpici in giovane età.

Il credito di imposta spetta alla metà delle spese sostenute, ovvero al 50%. L’unica esclusione – ma di contro molto importante – è dedicata ai soggetti che rientrano nel regime previsto dalla legge del 16 dicembre del 1991, numero 398.

Bonus sponsorizzazioni sportive 2023: le date valide per richiederlo

Il bonus per le sponsorizzazioni sportive del 2023, è stato in varie occasioni, oggetto di modifiche da parte del legislatore. A tal proposito, ecco che cos’è cambiato:

L’articolo 10 del Decreto Legislativo 73/2021 ha garantito per gli investimenti effettuati nel 2021; Il Decreto Legislativo 4/2022, all’articolo 9, ha prolungato il benefit agli investimenti compiuti tra il 1° gennaio del 2022 al 31 marzo del 2022. La Legge numero 197 del 2022, con la Legge di Bilancio 2023, è stata garantita l’applicazione dell’agevolazione anche per gli investimenti compiuti dal 1° gennaio al 31 marzo del 2023.

L’ultima variazione è avvenuta con l’articolo 37 del Decreto Legislativo 75/2023, con cui è stata sancita la possibilità di garantire il bonus anche al trimestre del 1° luglio 2023 e il 30 settembre del 2023.

