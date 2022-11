Bonus sport 2022/ Chi potrà ricevere l’agevolazione e con quali mezzi

Il bonus sport del 2022 consentirà all’azienda a cui spetterà l’agevolazione, di poter usufruire di un credito di imposta pari al 65%. Il diritto di credito spetterà a quelle imprese che decideranno di effettuare erogazioni liberali in riferimento ad operazioni di restauro e manutenzione di impianti sportivi pubblici, ed anche per realizzare nuove strutture sportive pubbliche.

Contributo a fondo perduto per bar e ristoranti 2022/ Chi può usufruirne

Il Dipartimento per lo Sport ha tenuto a precisare, che dopo il 30 novembre del 2022 pubblicherà l’elenco dei soggetti che otterranno il credito di imposta. Tali erogazioni andranno inviate mediante dei specifici mezzi (che illustreremo di seguito).

Bonus sport del 2022: chi potrà aderire?

Per ottenere il bonus sport del 2022 i soggetti che ne beneficeranno, dovranno effettuare le erogazioni liberali tra il 21 il 30 novembre del 2022:

Assegno unico 2022/ Errori nei conteggi, chi deve restituire i soldi?

Bonifico bancario;

Bollettino postale;

Carte di credito o prepagate;

Assegni bancari e circolari.

Prima che scada la data per ottenere il credito di imposta del 65%, le aziende che hanno l’interesse di usufruire del bonus dovranno inviare la quietanza di pagamento, purché appaia la dicitura “operazione eseguita“, con causale “sport bonus 2022 – 2° finestra – numero seriale assegnato“.

La domanda dovrà essere spedita alle caselle PEC (Posta Elettronica Certificata), inserite qui di seguito: ufficiosport@pec.governo.it e servizioprimo.sport@governo.it. Fatto ciò, il Dipartimento per lo Sport si occuperà di spedire l’elenco delle aziende che hanno inviato i bonifici bancari secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus benzina 2022/ Come funziona e come ottenerlo dalla propria azienda

Il Dipartimento dello Sport pubblicherà successivamente, l’elenco di tutti coloro che si sono accreditati il bonus sport del 2022 (sotto forma di credito di imposta). Trascorsi i giorni 5 giorni da quando viene pubblicato l’annuncio, il credito potrà essere utilizzato in compensazione.

L’agevolazione fiscale appena citata, prevede un credito di imposta per quelle aziende che hanno effettuato erogazioni liberali inerenti a restauro di impianti sportivi pubblici oppure per manutenzione. Il credito può essere usufruito in tre quote annuali di pari importo.

Il limite massimo dell’importo non può essere superiore al dieci per mille dei ricavi ottenuti nell’anno 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA