Bonus sport 2022/ Domande in scadenza oggi, 31 ottobre: come non perderlo

La finestra per ottenere il bonus sport si chiuderà il 31 ottobre 2022. Tutte le persone che vogliono ottenere un rimborso attraverso un credito d’imposta potranno presentare domanda soltanto entro questa data .

Bonus sport 2022: cos’è e come funziona

Si tratta di un contributo rivolto soprattutto alle imprese che hanno effettuato erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici oppure per la realizzazione di nuove strutture sportive.

Il credito d’imposta riconosciuto per chi riesce a presentare nei termini il bonus sport 2022 ammonta al 65% ed è riconosciuto alle imprese che hanno effettuato erogazioni liberali per interventi di manutenzione, ristrutturazione oppure restauro ma anche per la realizzazione di nuove strutture.

Si tratta di contributi che il precedente Governo, guidato da Mario Draghi, ha messo in campo anche per sostenere le imprese stroncate dalla pandemia di covip 19 E infatti proprio le palestre hanno pagato il prezzo maggiore perché sono rimaste chiuse quasi per due anni . Inoltre è stato quasi impossibile per le imprese sostenere le spese relative alle continue chiusure e riaperture.

Bonus sport 2022: quando scade la domanda e come inoltrarla

Attualmente il governo non ha fissato un vero e proprio tetto per la richiesta del bonus Ma questo viene fissato nella misura del 10 per mille dei ricavi realizzati dalle stesse imprese nel corso del 2021. In ogni caso il bonus concerne il rimborso sotto forma di credito d’imposta del 65% delle spese sostenute appunto la domanda si può presentare entro il giorno 31 ottobre 2022 e le certificazioni invece dovranno essere presentate entro il 5 dicembre 2022.

Distanza va presentata alla mail ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza anche a servizioprimo. Sport@governo.it indicando nella causale “Sport bonus prima finestra 2022”.

Il dipartimento per lo sport pubblicherà entro il 15 novembre tutte le imprese che potranno beneficiare di questa particolare misura volta al sostegno dell’attività economica.











