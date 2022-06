Bonus sport 2022/ Via alla prima erogazione: come funziona e cosa si può fare

Via al bonus sport 2022 atteso già da un po’ di tempo da parte degli impianti sportivi, desiderosi di ottenere il credito di imposta necessario per poter far fronte ai lavori di ristrutturazione o realizzare nuove strutture sportive ma pubbliche.

L’agevolazione del bonus sport 2022 sarà suddivisa in due finestre temporali, la prima è stata aperta della giornata di lunedì 30 maggio 2022. Così come previsto dal comma 190 della Legge n.234 del 2021, ecco il bonus sport per cosa potrà esser utilizzato:

“Erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche“.

Bonus sport 2022: come ottenerlo e in cosa consiste

Il beneficio del bonus sport del 2022 sarà pari al 65% rispetto al capitale erogato, purché venga utilizzato in tre quote annuali del medesimo importo. È previsto però, un limite da non poter superare, ovvero il 10% dei ricavi totalizzati nel 2021.

Alle strutture sportive, vengono comunicate le finestre d’apertura e d’accesso alle agevolazioni sportive.

Prima finestra – apertura in data 30 maggio 2022

– apertura in data Seconda finestra – apertura in data 15 ottobre 2022.

Purché la domanda per il bonus sport 2022 venga validata correttamente, quest’ultima dovrà esser compilata e spedita entro trenta giorni dall’apertura.

Il Dipartimento dello Sport si occuperà di controllare le domande e dopo un comprovato accertamento, approverà ed erogherà il certificato con relativo bonus sportivo.

Il Governo ha predisposto uno specifico documento da compilare, in modo tale che la presentazione per accedere al bonus sport 2022 possa esser validata correttamente.

In verità, è stato sottoscritto anche uno specifico vademecum che illustrasse la procedura e l’iter da rispettare.

Ecco in cosa consiste:

Inviare la domanda agli indirizzi email specifici: ovvero ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza anche a servizioprimo.sport@governo.it, tra il 30 maggio e massimo il 30 giugno 2022, specificando nell’oggetto “Sport Bonus 1a finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”; Il Servizio Primo del Dipartimento provvederò all’invio alla sola e-mail (e non certificata) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un determinato numero di codice seriale univoco e identificativo; Entro e non oltre il 15 luglio, il Dipartimento sportivo penserà alla pubblicazione sul sito ufficiale, l’elenco completo delle imprese che hanno il via libera per effettuare l’erogazione liberale in compenso economico. L’elenco conterrà solo il numero di codice seriale; Nei 10 giorni prossimi alla pubblicazione e non oltre il 25 luglio, i soggetti predisposti

nell’elenco di cui al punto tre, hanno la possibilità di erogare in denaro il bonus, secondo le modalità di pagamento specificate nel modulo della domanda; I soggetti destinatari e che riceveranno le erogazioni liberali entro 10 giorni dall’ottenimento

dell’erogazione, e comunque purché non si vada oltre il 5 agosto, dichiarano con un certo modulo, di aver ottenuto l’erogazione economica, comprovando quanto detto, con la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto.

