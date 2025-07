Arriva il Bonus Sport introdotto dallaRegione Campania: cosa prevede e a chi è destinato

Nel cuore dell’estate arriva una bella notizia per le famiglie con figli tra i 6 e i 15 anni: è ufficialmente attivo il Bonus Sport 2025, un contributo economico che mira a facilitare l’accesso alle attività sportive per i più giovani.

La misura, promossa dalla Regione Campania (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) prevede un contributo fino a 400 euro per ogni minore spendibile esclusivamente presso strutture sportive convenzionate. Ma vediamo i dettagli del bonus.

Un aiuto concreto per lo sport giovanile

L’iniziativa si colloca in un momento in cui l’accesso allo sport per i bambini rischia di essere ostacolato da difficoltà economiche, specialmente nei nuclei familiari più fragili.

Il Bonus Sport 2025 intende colmare questo divario consentendo anche ai figli delle famiglie con redditi medio-bassi di partecipare ad attività sportive strutturate. L’obiettivo è quello di rafforzare il diritto allo sport come forma di inclusione, benessere e crescita personale.

Possono richiedere il voucher i genitori o i tutori che legali di minore residenti in Campania a condizione che l’età del bambino rientri tra i 6 e i 15 anni al momento della domanda. Ma attenzione, è necessario presentare un’attestazione ISEE in corso di validità.

Sono due le fasce previste: ISEE fino a 17.000 euro per famiglie con massimo tre figli; ISEE fino a 28.000 euro per i nuclei familiari numerosi con quattro o più figli.

Come funziona il bonus e dove si usaà

Il valore massimo del contributo è pari a 400 euro per ogni figlio e può coprire in tutto o in parte i costi delle attività sportive. Il voucher sarà spendibile unicamente presso associazioni e società sportive aderenti al progetto, il cui elenco sarà consultabile direttamente durante la procedura online.

Tra queste rientrano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri gruppi sportivi regolarmente riconosciuti. Una rete capillare che permette a ogni famiglia di trovare l’attività più adatta alle esigenze e alle passioni dei propri figli. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dal 1° al 31 luglio 2025, accedendo al portale ARUS.

Il processo è semplice, basta compilare il modulo con i dati anagrafici, allegare l’ISEE, scegliere la struttura sportiva tra quelle convenzionate e autorizzare il trattamento dei dati personali. Una volta completata la procedura, si riceverà un voucher digitale da utilizzare entro i tempi stabiliti.

L’assegnazione del contributo avverrà nei limiti delle risorse disponibili, con precedenza alle famiglie con ISEE più basso.

Attraverso questo bonus, la Regione Campania lancia un segnale importante, mettendo al centro il ruolo dello sport come strumento di crescita personale e di pari opportunità.