A partire da quest'anno, 2025, il Dipartimento governativo garantirà un bonus sport sia per i figli minorenni delle famiglie.

Il bonus sport 2025 verrà erogato in modo differente. Il beneficio è destinato sia alle famiglie “private”, che agli enti e associazioni sportive che a differenza delle persone fisiche dovranno far domanda per l’iscrizione ai corsi preposti.

Il Dipartimento per lo Sport ha specificato che i nuclei familiari interessati possono far richiesta a patto che il loro ISEE sia più basso di 15.000€ e i figli devono essere minorenni (compresi nella fascia che va dai 6 ai ai 14 anni).

Quali sono i bonus ISEE ottenibili nel 2025?

Domanda e requisiti del bonus sport 2025

Il bonus per i contributi destinati allo sport si dividono tra “privati e società sportive”. Le associazioni possono far domanda a partire dal giorno 29 luglio 2025 e con scadenza prevista all’8 di settembre. Ma quali sono le categorie ammesse al beneficio?

I corsi devono essere organizzati esclusivamente da società iscritte al Registro Imprese, specificatamente le associazioni catalogate come SSD, ASD, RASD, Onlus ed enti del terzo settore che si occupano di attività sportive.

Per le famiglie invece, il contributo riconosciuto ammonta a 300€, e chi fa domanda deve consultare i requisiti minimi ammessi (come quelli già accennati).

I privati che inviano l’istanza – per evitare che venga bocciata – devono prendere atto che non possono godere di ulteriori sgravi fiscali e né di aiuti (di natura economica), pena l’impossibilità di ottenere il bonus per lo sport.

Il corrispettivo economico verrà suddiviso in tre tipologie, la prima che prevede il 30% di rimborso nella fase iniziale, poi il 40% verrà pagato a metà corso (a patto che si dimostri la regolare frequentazione del figlio), e il restante 30% a fine corso (comprovando sempre il corretto svolgimento).

Come fare domanda per il bonus sport 2025?

Le famiglie intenzionate ad iscrivere il proprio figlio in un corso, potranno farlo soltanto entro 60 giorni da quando il Dipartimento per lo Sport pubblicherà il bando con i relativi dettagli (requisiti, sedi e numero di posti disponibili).

All’interno del concorso verrà pubblicata la piattaforma ufficiale dove effettuare l’scrizione e di conseguenza inserire i dati necessari (anagrafici e reddituali).