Dal 5 giugno è attivo il portale ufficiale dove poter fare domanda per la ricezione del bonus sport 2025. Sono online anche le procedure operative.

Le P.IVA e le società interessate a ricevere il bonus sport 2025, che non è altro che il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti compiuti nel 3° trimestre di 2 anni fa (2023), non devono far altro che presentare la domanda presso il portale ufficiale del Dipartimento per lo Sport.

La piattaforma è operativa già dal 5 giugno, e consentirà l’invio delle pratiche telematiche entro e non oltre le ore 23:59 del 5 agosto di quest’anno. Il contributo prevede il rimborso (in credito d’imposta) pari al 50% della spesa complessiva (purché sia di almeno 10.000€ senza IVA).

Come ottenere il bonus sport 2025

Il bonus sport 2025 è riconosciuto (come credito d’imposta), esclusivamente alle società dilettantistiche e professionistiche, che dal 1° luglio al 31 agosto del 2023 hanno investito almeno 10.000€ in sponsorizzazioni e spot pubblicitari in leghe che gestiscono campionati a livello nazionale.

La società – come da descrizione – deve a sua volta soddisfare dei requisiti minimi per poter rientrare nella misura. Si tratta di 3 condizioni imprescindibili, ovvero, aver registrato nel 2022 ricavi compresi fra 150.000€ e massimo 15 milioni di euro (soltanto in Italia), aver svolto sport giovanili e organizzazione in discipline che si trovano sia nei paraolimpici che nei Giochi Olimpici.

La diretta interessata infine, dovrà risultare regolarmente iscritta presso il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche“.

Presentazione della domanda online

L’iter per inviare la domanda online allo scopo di ricevere il bonus sport nel 2025, è piuttosto semplice ed intuitivo. Prima di tutto occorre collegarsi al bando ufficiale e accedere all’area personale (è possibile farlo anche con lo SPID).

Per chi avesse difficoltà, il Dipartimento dello Sport ha previsto una guida alla compilazione, riassumendo i passaggi in modo semplice e veloce. Ma non è tutto, perché durante la procedura è disponibile un campo “note” in cui poter inserire le proprie perplessità.

Nel suddetto campo il soggetto interessato potrà interloquire con un funzionario (sempre online), così da poter ricevere un potenziale aiuto.

Dopo l’invio è possibile seguire lo stato, che verrà aggiornato costantemente e minuziosamente.