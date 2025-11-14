Ultima chiamata per il bonus sport 2025, con domande e iter specifico per poterle inviare telematicamente.

Le domande per ricevere dei contributi per il bonus sport 2025 sono in scadenza. I futuri beneficiari devono affrettarsi, in quanto i tempi sono sempre più stretti: l’ultima chiamata è fissata per le ore 12:00 di venerdì 14 novembre.

L’ottenimento del contributo si quantifica in un credito d’imposta derivante da donazioni liberali a favore dei proprietari di impianti sportivi. L’invio delle istanze è esclusivamente telematico.

Assegno Unico 2026/ Importi rivalutati, come cambiano? Le stime

Come fare domanda per il bonus sport 2025

Per poter fare domanda del bonus sport 2025 è previsto un iter specifico da rispettare, oltre alla scadenza (prevista tra un giorno). Il portale da utilizzare è quello del Dipartimento per lo Sport.

Anche questa seconda tranche di aiuti sta per concludersi, e i futuri beneficiari dovranno completare la procedura iniziata il 15 ottobre di quest’anno.

Dichiarazione IMU terreni agricoli/ Edificabilità: quando è obbligo?

L’incentivo per la prima volta è arrivato 6 anni fa, nel 2019. Da allora, il Bilancio di quest’anno ha deciso di prorogarlo per un altro anno, destinando sempre ai titolari d’impresa che intendono costruire nuove strutture sportive pubbliche, una riqualificazione degli stessi impianti, ma anche di interventi legati alla manutenzione.

Il valore del credito d’imposta

Il credito d’imposta riferito al bonus per lo sport è stato fissato al 65% massimo sulla cifra concessa in donazione, mentre la soglia massima sui ricavi (provenienti dallo scorso anno) è prevista al 10 per mille sul totale di quest’ultimi.

Contributi pubblici alle imprese/ Stretta sui controlli: regole e sanzioni

Per l’assegnazione ci si baserà su un massimo 10 di milioni di euro (previsti per le due tranche di aiuti), mentre l’ordine di priorità si baserà sull’invio cronologico (a patto che il titolare d’impresa soddisfi i requisiti previsti dalla Legge).

Sarà il Dipartimento dello Sport stesso a riferire all’Amministrazione Fiscale quali imprese avranno diritto al credito di imposta.

Per i titolari d’impresa che vogliono conoscere l’iter tecnico e procedurale, potranno consultare la guida ufficiale in cui sono contenuti i dettagli. In caso di ulteriori dubbi, sarà possibile contattare l’ente all’indirizzo di posta [email protected], e scrivere nell’oggetto la seguente dicitura “SPORT BONUS 2025”.