Bonus stufa 2022/ Come spendere meno soldi in bollette del gas

Il bonus stufa per il 2022 prevede dei rimborsi e degli incentivi mirati al risparmio di gas. Dato che in quest’ultimo periodo il metano è alle stelle a causa del conflitto Russia – Ucraina, quest’inverno è indispensabile risparmiare soldi ma soprattutto questo materiale organico.

Alla luce della crisi energetica (soprattutto del gas), il costo per questo materiale organico è praticamente alle stelle. A parte le soluzioni delle imprese e i suggerimenti del Governo per risparmiare gas ed evitare costi esorbitanti, ecco alcuni bandi previsti dalle singole Regioni italiane.

Attualmente la soluzione maggiormente economica così come è stata suggerita dall’Associazione Italiana Energie Agroforestali, è la legna da ardere.

Bonus stufa e gas 2022: cosa prevede la Regione Basilicata

Vito Bardi, a capo della Regione Basilicata, ha già firmato la Legge inerente al rimborso dei costi del solo gas. Dunque in bolletta i cittadini della Regione Basilicata, potranno ottenere un rimborso di quel che hanno speso per il consumo del gas ad esclusione degli oneri di sistema, alla gestione del contatore e del trasporto.

Qualora la spesa per questi interventi totalizzi meno di cinque mila euro, la Regione Basilicata rimborserà il 100%.

Bonus stufa e gas 2022 nella Regione Veneto

Il Bonus stufa e gas del 2022 nella Regione Veneto è previsto per ogni cittadino residente nella regione, ma il cui ISEE è meno di 50 mila euro annui. Dunque nella propria abitazione si potrà installare una stufa a legna, a pellet o in alternativa particolato.

Il tempo massimo per inviare la domanda del bonus stufa e gas 2022 nella Regione Veneto è fissato al 15 settembre. È importante leggere il bando contenente ogni formazione, che includa anche tutti i documenti che ogni cittadino dovrà allegare.

Il tempo massimo per allegare tutti i documenti è il 15 marzo del 2023. Vedremo quindi come sfruttare questi bonus stufa e gas per questo inverno rigido (ma speriamo non troppo), del 2022.













