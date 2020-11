Bonus tablet, pc e Internet: al via da oggi/ Voucher 500 euro, requisiti e domanda

A partire da oggi, lunedì 9 novembre, scatta il bonus pc, tablet e internet veloce. Dallo scorso 1 ottobre è arrivato lo stanziamento dei primi 204 milioni di euro a beneficio delle famiglie italiane per le spese relative alla connessione internet ed ai device per navigare, tra cui appunto pc o tablet. L’incentivo può essere chiesto dalle famiglie con Isee annuo inferiore a 20 mila euro mentre il voucher potrà avere un valore complessivo fino a 500 euro per l’attivazione di connessioni veloci e l’acquisto di pc o tablet. Nel dettaglio, come precisa Corriere della Sera, si parla di una connessione ad almeno 30 Megabit al secondo per una somma non inferiore a 200 euro e di tablet e personal computer fornito dall’operatore (in questo caso la una somma deve essere compresa tra 100 e 300 euro). I potenziali beneficiari sarebbero rappresentati da una platea di circa 2,2 milioni di famiglie ed avranno tempo fino al primo ottobre 2021 per poter richiedere il bonus anche se chiaramente i soldi non basteranno per tutti. Per questo sarà utilizzato il criterio dell’ordine temporale e, secondo i calcoli, potranno essere soddisfatte solo le prime 408 mila richieste.

BONUS TABLET, PC E INTERNET: VOUCHER 500 EURO DA OGGI

Il voucher da 500 euro relativo al bonus pc, tablet e internet potrà essere utilizzato come sconto concesso direttamente dal rivenditore che, secondo quanto stabilito dal decreto potrà essere concesso solo dagli operatori telefonici e servirà per l’acquisto di una connessione rete fissa a banda ultralarga, con velocità in download di almeno 30 Mbps (Megabit al secondo) per un periodo di almeno 12 mesi. Il decreto stabilisce anche che il richiedente dovrà scegliere la migliore connessione disponibile nella sua zona. Anche per l’acquisto di tablet e pc tramite bonus ci si potrà rivolgere solo agli operatori telefonici e contestualmente alla sottoscrizione di un contratto per la connessione Internet a banda ultralarga. Ovviamente è previsto un solo contributo a famiglia. Per richiedere il bonus basterà recarsi in un qualsiasi punto vendita di un qualsiasi operatore telefonico iscritto al portale di Infratel Italia dedicato alla gestione del bonus e presentare insieme alla richiesta anche la copia di un documento di identità valido e una dichiarazione sostitutiva che attesta il proprio valore Isee inferiore a 20 mila euro annui. L’operatore si occuperà di inserire tutti i dati nel portale messo a disposizione da Infratel relativi sia al beneficiario che al contratto stipulato comprese le caratteristiche degli eventuali device. Dopo l’attivazione della connessione sempre l’operatore invierà il verbale di consegna firmato dal beneficiario ed il documento che attesta il servizio erogato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA