Bonus TARI 2025 approvato da ARERA per la prima volta nella storia. Lo sconto è direttamente in "bolletta", ma per chi è?

A partire dal 2026 e in via eccezionale, il Governo ammette il bonus TARI 2025 che aiuterà circa 4 milioni di nuclei familiari. L’incentivo sarà in Bilancio 2025 e prevedrà uno sconto pari al 25% del costo totale.

Ad averne dato conferma è stata la delibera da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il quale ha definito le regole per poter identificare la potenziale platea di beneficiari.

Come funziona il bonus TARI 2025

Proprio come gli sconti in bolletta anche il bonus TARI 2025 viene riconosciuto con l’applicazione di una percentuale basata sull’ISEE del richiedente. Per le istanze del 2025 (ma incentivo accettato dal 2026), il limite è pari a 9.530€.

La soglia potrà esser innalzata fino a 20.000€ soltanto per le famiglie aventi un minimo di 4 figli a carico.

Attenzione in quanto l’ARERA provvederà ad aggiornare le soglie minime per il bonus ogni 3 anni. Vediamo però quali sono gli step da dover seguire affinché il sistema possa approvare lo sconto sui rifiuti.

Iter per il riconoscimento del bonus

Anche il bonus TARI si applica autonomamente e sulla base del proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’intero nucleo. Naturalmente è indispensabile aggiornare la DSU per poter generare l’ISEE corretto.

Infatti è importante che i potenziali beneficiari dichiarino – rispettando le scadenze – eventuali variazioni sul reddito e/o sulla loro situazione patrimoniale. Soddisfatto tale requisito sarà direttamente il sistema dei Comuni a riconoscere i destinatari.

In linea generale lo sconto dovrebbe esser applicato già ai primi mesi del nuovo anno fiscale. Tuttavia occorrerà attendere una comunicazione cartacea proprio come avviene con il bonus sociale.

La delibera firmata ARERA

Per i cittadini più naviganti e con maggior dimestichezza e curiosità, è possibile consultare pubblicamente la delibera ARERA e prendere nota dei riferimenti normativi citati nel Decreto.

Al suo interno vengono riassunti gli articoli che regolamentano il bonus TARI, le regole e le condizioni da dover rispettare al fine di poterlo ottenere senza alcun problema.