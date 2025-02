Ottime notizie per chi sperava nel bonus tessile 2025. Il MIMIT ha stanziato 15 milioni di euro che verranno elargiti alle imprese della concia così da contrastare la difficoltosa concorrenza a livello internazionale.

La finalità del bonus è quella di garantire alle aziende una sostenibilità economica tale da garantire l’acquisto della fornitura dei materiali utili all’intero settore tessile.

Superbonus 110 auto 2025/ Nuovo incentivo per disabili: cosa include? (14 febbraio)

Bonus tessile 2025: i contributi previsti

Con un Decreto Legge specifico il bonus tessile 2025 per poter essere approvato deve soddisfare dei requisiti specifici, come ad esempio l’idoneità del codice ATECO delle micro, piccole e medie imprese: i codici ammessi in misura sono rispettivamente 13 e 15.11.

Grazie all’ultima Legge di Bilancio il fondo per il settore tessile ammonta a 30,5 milioni di euro (complessivi). Non tutti i soldi saranno disponibili nel 2025 ma si prevedono due trance: la prima da 15 milioni di euro erogabili già da quest’anno e la restante parte per il prossimo trienni (fino al 2027).

Bonus asilo nido 2025/ Quando arriva? Pubblicati gli importi fino a 3K (14 febbraio 2025)

I contributi spettanti vengono stanziati a fondo perduto. La loro quantificazione è soggetta all’entità della spesa sostenuta facciamo qualche esempio: fino a cento mila euro l’indennità garantisce il 60% a fondo perduto.

Mentre per gli investimenti tra cento e duecento mila euro il fondo perduto garantito corrisponde sempre al 60% fino ad un massimo di cento mila euro. Gli investimenti eccedenti godranno di un prestito agevolato fino all’80%.

I criteri di ammissione

Il bonus per le aziende dell’industria tessile, prevede dei criteri di ammissibilità: il primo mira alla sostenibilità e all’accrescimento produttivo delle aziende beneficiarie, garantendo a loro volta una produzione non inquinante.

Bonus sociali bollette 2025/ Importi aggiornati con tabelle (13 febbraio)

Il secondo criterio riguarda la sostenibilità a favore dell’ambiente. Ciò significa che i processi produttivi devono utilizzare dei materiali non inquinanti come ad esempio risorse scartate o riciclate.

Tra le spese ammesse rientrano:

Acquisto di licenze informatiche inerenti all’attività tessile;

Acquisto e montaggio di apparecchiature innovative purché siano completamente nuove;

Formazione degli impiegati a finché sappiamo utilizzare le nuove macchine;

Acquisto di licenze, certificazioni e brevetti che attestino la sostenibilità ambientale.

Le pratiche e le valutazioni finali sono sotto la gestione di Invitalia, che provvederà ad approvare o bocciare le domande delle imprese.