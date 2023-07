Bonus tinteggiatura 2023/ Pareti interne ed esterne al 50% di risparmio: si può? (19 luglio)

In verità il bonus tinteggiatura del 2023 non è una misura economica stabilita a parte per poter permettere la sola tinta delle pareti di un appartamento. Piuttosto, occorrerebbe far richiesta per il bonus ristrutturazioni e usufruire dell’intervento qualora sia ammesso.

Il bonus per ristrutturare casa è molto ampio. Se l’intento è quello di tinteggiare in verità è possibile usufruire della detrazione del 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 96 mila euro. Occorre tuttavia distinguere la tinteggiatura per le pareti interne e per quelle esterne.

Bonus tinteggiatura 2023: è davvero possibile usufruirne?

Il bonus tinteggiatura 2023 può essere sfruttato nell’agevolazione “di ristrutturazione”, purché l’obiettivo dei lavori ha il focus sul restauro, sul risanamento o su una ristrutturazione vera e propria. Dunque tinteggiare va bene, ma a patto che sull’unità abitativa si prospetti un intervento straordinario più ampio.

Bonus tinteggiatura per pareti interne 2023

Il bonus tinteggiatura per le pareti interne nel 2023, può essere eseguito a patto che contemporaneamente ci siano ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione.

In questo modo è possibile risparmiare il 50% (ottenuto tramite detrazione fiscale).

Bonus tinteggiatura per pareti esterne 2023

Il bonus tinteggiatura per le pareti esterne del 2023 prevede tale possibilità, a patto che la facciata dell’immobile da tinteggiare abbia necessità di modifiche. E in secondo luogo, è possibile ammettere questo intervento indipendentemente che le modifiche riguardino i materiali oppure un cambio colore.

Tinteggiare casa fai da te: vale la pena?

La scelta di tinteggiare la casa con il fai da te potrebbe essere un’ottima soluzione qualora si avessero le giuste capacità e competenze. In questo caso il risparmio economico sarebbe sostanzioso, visto che le uniche spese riguarderebbero i materiali.

Sicuramente se venisse approvato il bonus tinteggiatura del 2023 (ovvero quello per la ristrutturazione), sarebbe meglio, visto che ad occuparsi degli interventi sarebbero delle ditte con operai specializzati nel settore.

I costi di una imbiancatura semplice solitamente vanno dai 5€ ai 16€ al metro quadro. Per una parete di 15 metri quadrati potrebbero servire dagli 80€ ai 250€.

