Bonus tiroide 550 euro/ Ecco cos’è e quali sono i requisiti per accedervi

Tra i contributi erogati dal governo per aiutare le famiglie a far fronte alle spese relative alla salute, abbiamo anche un bonus che riguarda il check up alla tiroide per tutti coloro che soffrono di patologie che riguardano questo importante organo endocrino. L’importo del bonus tiroide va da 286 euro a 550 euro sulla base della percentuale di invalidità.

Bonus tiroide 550 euro: in cosa consiste e quali importi

È importante infatti sapere che la percentuale di invalidità deve essere superiore al 74% in modo da poter attestare uno dei quattro disturbi della tiroide come:

i carcinomi tiroidei,

il gozzo,

l’ipotiroidismo,

oppure l’ipertiroidismo.

Soltanto in questo caso sarà possibile usufruire del bonus tiroide 550 euro e quindi il limite minimo di percentuale di invalidità viene fissato al 74% fino ad un massimo di 99%.

Dallo Stato infatti le persone percepiranno da un minimo di 286,01 euro fino ad un contributo medio di 520,29 euro per coloro che hanno bisogno anche di assistenza e non sono autonomi nella vita quotidiana, oppure 550 euro per coloro che hanno un’invalidità che arriva al cento per cento.

Bonus tiroide 550 euro: quali sono i requisiti per accedervi

Anzitutto il medico di base dovrà compilare una comunicazione da inoltrare all’istituto Nazionale previdenza sociale. il certificato prende il nome di certificato introduttivo che è a pagamento e le tariffe solitamente vengono stabilite dal medico di base di fiducia e assegnato opportunamente dalla ASL una volta completata la procedura il medico dovrà rilasciare il paziente una ricevuta che attesti l’avvenuta operazione online e poi una copia del certificato medico che avrà una validità di tre mesi e, per la precisione, 90 giorni. La procedura richiesta deve essere completata sul sito dell’Inps accedendo con le proprie credenziali oppure rivolgendosi ad un patronato.

Le persone affette da patologie tiroidee sono infatti in costante crescita negli ultimi anni anche a causa dei numerosi interferenti endocrini (inquinanti) che interferiscono con la salute dell’individuo. Ecco perché questo contributo è fortemente gradito.











