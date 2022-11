Bonus trasporti 2022/ A novembre si potrà inoltrare la domanda: ecco come

Da settembre è possibile usufruire del bonus trasporti 60 euro, istituito dal decreto Aiuti. Si tratta di uno sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici e può essere richiesto tramite l’apposita piattaforma ogni mese. Vediamo insieme fino a quando si potrà richiedere il bonus trasporti novembre 2022.

Bonus trasporti novembre 2022: in cosa consiste

Fino a quando potrà essere richiesto il bonus trasporti di 60 euro? In realtà le domande scadranno a novembre e quindi sarà possibile ancora per poco ricevere il contributo. Da settembre infatti è aperta la finestra per poter usufruire del bonus trasporti 60 euro istituito dal decreto aiuti. Si tratta di un contributo che aiuterà le famiglie a sostenere le spese per i mezzi di trasporto pubblici acquistando abbonamenti annuali o no mensili. Il bonus infatti può essere utilizzato da tutti coloro che per motivi di lavoro o di studio sono costretti ad utilizzare i mezzi pubblici.

Bonus trasporti novembre 2022: come richiederlo a novembre 2022

Con l’inizio di novembre partono le nuove domande per il bonus trasporti novembre 2022 e questa misura potrà essere richiesta soltanto fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente come abbiamo già precedentemente detto, il contributo può essere richiesto soltanto da quelle famiglie che hanno un reddito pari o inferiore a 35 mila euro e inoltre può essere utilizzato per acquistare un abbonamento annuale, mensile oppure relativo a più mensilità e sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium e working area o business salottino.

Il bonus trasporti novembre 2022 potrà essere richiesto accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro tramite spid oppure tramite cie. Successivamente si forniranno le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico.











