Bonus trasporti 2022/ Come fare domanda entro il 31 dicembre e quanto ottenere

Il bonus trasporti del 2022 è quasi al termine. Il 31 dicembre di quest’anno, è l’ultimo giorno a disposizione per poter usufruire della possibilità di ottenere 60€ come sconto, per usufruire del viaggio nei mezzi pubblici, indipendentemente che sia biglietto o abbonamento.

Lo scorso mese avevamo annunciato la possibilità di far domanda per ottenere il voucher da 60€, usufruibile anche per il 2023. Attenzione però alla potenziale proroga, il cui Governo non ha ancora preso una decisione a tal proposito, motivo per cui suggeriamo a chi fosse interessato, di presentare domanda entro e non oltre il 31 dicembre del 2022.

Bonus trasporti 2022: come funziona l’invio della domanda?

Come abbiamo annunciato, il bonus trasporti del 2022 sarà ottenibile fino al 31 dicembre, data entro il quale dovrà esser presentata la domanda di partecipazione. Il requisito minimo (reddituale), è fissato ad un importo complessivo minore o uguale a 35 mila euro.

Nonostante l’acquisto dell’abbonamento sia limitato all’annualità, alla mensilità oppure a diverse mensilità, allo stesso tempo vi sono delle restrizioni. Ad esempio, restano esclusi dal bonus dei trasporti 2022, gli acquisti inerenti a tali servizi:

Prima classe ;

; Executive ;

; Business ;

; Club executive ;

; Salotto ;

; Premium ;

; Working area ;

; Business salottino.

La domanda dev’essere trasmessa direttamente al sito governativo ufficiale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove gli unici metodi di autenticazione sono quelli digitali: carta di identità elettronica e SPID.

Sempre nell’area di interesse (dove si invia la domanda telematica), è necessario fornire le dichiarazioni sostitutive autocertificazione, in cui verrà richiesto di inserire la cifra totale del bonus da accreditare, insieme al gestore del servizio pubblico per la quale si usufruirà del voucher.

Qualora il bonus trasporti 2022 da 60€ dovesse essere utilizzato più volte (ovvero suddiviso in più cifre, ad esempio per l’abbonamento mensile), la richiesta andrà eseguita massimo, una volta al mese. Per poterne usufruire poi, a patto che si rispetti la scadenza del mese solare, il voucher potrebbe essere applicato anche nel mese corrente o quello dopo.

Nel caso in cui il voucher non venisse sfruttato entro il mese solare (quello di attivazione per intenderci), si perderà il bonus senza possibilità di riscattarlo.











