Bonus Trasporti 2022, Faq più comuni/ Dubbi su come funziona: tutti i chiarimenti

Sul bonus trasporti 2022 ci sono tante questioni irrisolte. ATM (Azienda Trasporti Milanesi) ad esempio, ha deciso di dedicare uno spazio su internet dove è possibile leggere le risposte alle domande più frequenti.

Riguardo tale bonus, sappiamo che si può ottenere un contributo fino a massimo 60 euro da poter usufruire per comprare l’abbonamento per viaggiare con i mezzi pubblici. Di seguito, ecco le FAQ più frequenti e meno chiare.

Bonus trasporti 2022: le FAQ più comuni

Una delle domande più frequenti sul bonus trasporit 2022, è “quante volte si può richiedere il contributo?”. Prima di approfondire la questione, facciamo presente che si tratta di un bonus rivolto ai soggetti con ISEE meno di 35 mila euro del 2021.

La domanda può esser inviata entro e non oltre il 31 dicembre, purché le risorse messe a disposizioni dal Governo (180 milioni di euro) siano ancora disponibili.

ATM ha pubblicato – come già accennato – una sezione sul suo sito web ufficiale, in cui spiega che qualora il costo dell’abbonamento sia inferiore al bonus stesso:

“La differenza torna nelle disponibilità del fondo e non si può presentare una richiesta per la cifra non usata”. Il tempo massimo per fare richiesta fin da quando viene approvato il bonus è di un mese. Se non venisse utilizzato il beneficiario perderebbe il bonus e non potrà più richiederlo.

Le domande saranno inviabili a partire dal 1° settembre 2022, accedendo alla pagina bonus governativa e accedere al sistema con una delle seguenti credenziali:

Sistema d’identità digitale (Spid);

Carta di identità elettronica (Cie).

Per questo bonus non è prevista la presentazione dell’ISEE, motivo per cui dopo aver inviato la domanda sul sito web, è sufficiente inserire l’autodichiarazione e attendere il caricamento fino al rilascio del voucher.

Il coupon andrà mostrato successivamente alla compagnia da cui acquistare l’abbonamento del mezzo pubblico di proprio riferimento.











