Bonus trasporti 2023/ Il garante è d’accordo, sì ai dati: come vengono trasmessi

Come molti di voi sapevano già, il bonus trasporti 2023 era stato già approvato ed anche la piattaforma dove poter mandare la domanda, era attiva. Quello che però molti attendevano con ansia, era il via libera che doveva essere necessariamente dettato dal Garante della privacy.

Come ben sappiamo, il garante della privacy – almeno in Italia – svolge un ruolo essenziale. Ovvero, quello di coordinare ed approvare tutte le attività, che permettono e autorizzano la trasmissione dei dati personali, purché ci sia trasparenza e sicurezza.

Bonus trasporti 2023: come vengono trasmessi i dati

Il Bonus trasporti 2023 è stato confermato per quest’anno. La procedura resta identica a quella dello scorso anno, dove le domande telematiche potranno essere trasmesse al sito governativo ufficiale.

La piattaforma è attiva già da due giorni (lunedì 17 aprile 2023), il cui orario di apertura è stato alle 08 del mattino. Il Garante della privacy ha dato l’ok e ha stabilito che gli enti (sia privati che pubblici), dovranno trasmettere i dati delle persone fisiche che hanno comprato un abbonamento, in merito all’anno precedente.

La trasmissione dei dati sarà opzionale per i periodi di imposta riguardanti il 2023 e il 2024, mentre è obbligatoria dal modello 730/2026, cioè in riferimento all’anno di imposta 2025.

Bonus trasporti 2023: come funziona la detrazione fiscale

Confermata l’approvazione del Garante della privacy riguardo al bonus trasporti 2023, va chiarito come verrà applicato questo sconto fiscale. Il buono ricevuto, consentirà di scontare di 60 euro il costo degli abbonamenti annuali. Tale importo però, non rientra come detrazione riconosciuta con il modello 730.

Infatti, i 60 euro di sconto del voucher, saranno applicati sul totale da corrispondere per comprare l’abbonamento. Questo vuol dire che il denaro ridurrà l’importo da sfruttare per il calcolo della detrazione.

Quello che in pratica dovrà fare il contribuente, è di compilare dal rigo E8 ad E10, con il codice 40. “Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.











