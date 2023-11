Bonus trasporti 2023/ Nuovo Decreto: 80€ in più sulla Carta Sociale (7 novembre 2023)

Il nuovo bonus trasporti 2023 non va confuso con quello da 60 euro. La nuova misura in questione, riguarda l’approvazione ufficializzata dal Decreto numero 131 del 29 settembre del 2022, anche noto come “Decreto Energia“.

L’iniziativa è nata con il bonus benzina, per poi esser accorpato con questa misura agevolativa nei confronti di chi non possedendo un proprio mezzo a motore, usufruire dei mezzi pubblici per poter circolare nel territorio nazionale. Ma vediamo di che cosa si tratta e come entrambe le misure risultino “unificate”.

Bonus trasporti 2023: come funziona e quali requisiti ci vogliono

Il bonus trasporti del 2023 è stato unificato al bonus benzina, la cui scelta può essere adottata da quei nuclei familiari sulla base delle loro esigenze. Le famiglie potranno stabilire se far affidamento ad uno o all’altra agevolazione.

Rispetto al precedente bonus dei trasporti (relativamente alla scorsa tranche dell’1 novembre), la nuova agevolazione verrà introdotta nella nota Carta Dedicata a Te, che spetterà a ben un milione e 300 mila famiglie italiane.

Nonostante il bonus non sia stato ancora quantificato, ipotizzando il numero dei beneficiari (rapportato al fondo da 100 milioni di euro istituto solo per questa misura), crediamo che l’importo possa aggirarsi attorno agli 80 euro (una cifra superiore rispetto a quella dello scorso bonus trasporti).

Tuttavia, si presume un ulteriore aumento dell’importo da destinare a questo nuovo bonus trasporti del 2023, visto che i fondi residui della Carta Dedicata a Te potranno essere sfruttati sia per quest’ultimo che per poter integrare il bonus carburante del 2023.

Bonus trasporti 2023: da quando sarà possibile far domanda?

Per stabilire da quando sarà possibile ottenere il bonus trasporti 2023 (ribadiamo quello nuovo e non il vecchio noto fino ad oggi), dovremmo attendere il Decreto ufficiale sotto indicazioni del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con gli altri ministri.

Si presume che l’agevolazione possa essere valida a partire da metà novembre, motivo per cui (vista la presunta vicinanza), consigliamo di porre molta attenzione al proprio budget, che si rivelerà utile da poter sfruttare per viaggiare sui mezzi pubblici.











