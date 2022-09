Bonus Trasporti, ATAC: emessi oltre 5mila abbonamenti/ Perché ha avuto successo…

Dal 1 settembre ad oggi, ATAC ha emesso oltre 5000 abbonamenti grazie al bonus abbonamenti ministeriale. Le modalità di accettazione e di impiego del bonus, grazie alla collaborazione tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state emesse in tempi record.

La piattaforma online ATAC , è uscita in contemporanea all’emissione del bonus abbonamenti da parte del Ministero, per fare in modo che i cittadini potessero beneficiare subito dell’agevolazione. Questo bonus abbonamenti ATAC ottenuto a settembre, può essere utilizzato per rinnovi di abbonamenti mensili o annuali o per effettuare acquisti per tutto il mese sulla piattaforma ATAC.

Bonus abbonamenti ATAC: ecco il perché del successo

Chi è in possesso del bonus abbonamenti, può acquistare un abbonamento annuale che per la zona di Roma ha il costo di 190 euro invece di 250. Chi acquista un titolo del costo inferiore ai 60 euro, potrà usufruire solo del valore del titolo acquistato.

Come prima cosa bisogna richiedere il bonus sul portale del governo e poi accedere sul portale di ATAC per ricevere l’abbonamento.

Il bonus e stato introdotto dal decreto aiuti e prevede un contributo di 60 euro da usufruire sui mezzi di trasporto pubblico locali o regionali e i mezzi ferroviari. Il bonus abbonamenti è destinato a tutti quei cittadini con reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il bonus è utilizzabile solamente online quindi non è necessario recarsi in biglietteria salvo per la necessità di emissione di una nuova Card ATAC sulla quale ricaricare l’abbonamento. Ti ricordiamo inoltre che una volta acquistata una nuova card in biglietteria, potrai utilizzare il bonus solamente online nelle 24/48 ore successive.

Non è possibile utilizzare il bonus trasporti per abbonamenti elettronici su app ed è utilizzabile solamente pe ricaricare abbonamenti Card ATAC personale con nome e cognome.

Il bonus può essere richiesto dal 1 settembre al 31 dicembre 2022 ed è spendibile, Per rinnovare o richiedere il rinnovo di un abbonamento mensile o annuale è possibile solo nel mese solare di emissione.











