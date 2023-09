Bonus trasporti Click Day/ Nuova tranche: come e quando partecipare (30 settembre 2023)

Il bonus trasporti prevede un altro click day, che è stato fissato all’1 ottobre. Come si sa, questo giorno è festivo (infatti cade di domenica), ma è stato scelto appositamente per questo, in modo da poter aumentare le probabilità di far presenziare più gente possibile.

A precisarlo è stato proprio il Ministro del Lavoro, che fatto sapere inoltre, che i fondi da destinare a quest’altro bonus per poter viaggiare sui mezzi pubblici, sono quelli residui della scorsa volta (del mese di settembre). Vedremo di seguito, gli orari e anche come aderire al click day.

Bonus per revisione auto 2023/ Come e chi può ottenere il rimborso (30 settembre)

Bonus trasporti click day 2023: come e quando partecipare

Come già accennato, il bonus trasporti di ottobre, verrà assegnato tramite click day. I partecipanti, potranno aderire domenica 1 ottobre, il cui inizio è stato programmato per le 8 del mattino. Chiaramente, per evitare possibili problemi tecnici (tra cui di connessione internet), suggeriamo di connettersi anche un’ora prima, preparandosi già alle 7.

Dove richiedere la carta risparmio spesa/ Ecco come ritirarla e cosa presentare (30 settembre 2023)

Il bonus – sotto forma di rimborso – equivarrà sempre ad un valore di 60 euro. Per poter comprendere se si hanno i requisiti personali e reddituali, è indispensabile presentare un ISEE personale (del figlio e non dell’intero nucleo familiare/genitoriale), entro e non oltre i 20.000€ annui.

Per chi fosse curioso di sapere per quale motivo è disponibile un altro bonus per viaggiare sui mezzi pubblici (visto per altro, che si era detto stop a causa di esaurimento fondi), sappiate che il motivo è legato all’utilizzo parziale del bonus che era stato progettato in partenza.

Bonus 3000 euro famiglia 2023/ Aiuti per contenere i rincari, a chi spetta? (29 settembre)

Per semplificare meglio la spiegazione: visto che non tutti gli abbonamenti hanno avuto un costo di 60 euro (valore massimo di cui usufruire per il bonus trasporti 2023), ma a volte la spesa è stata perfino la metà, sono rimasti dei fondi residui da poter immettere come seconda tranche di ulteriori incentivi.

Suggeriamo inoltre, di effettuare delle verifiche di connessione in modo anticipato, per evitare di compromettere il click day.











© RIPRODUZIONE RISERVATA