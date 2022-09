Bonus trasporti/ Cosa succede se non si sfrutta entro il 31 dicembre 2022?

In un momento in cui il caro energia il caro carburante sta letteralmente terrorizzando gli italiani, dalle famiglie alle imprese che dovranno fronteggiare bollette sempre più salate e che in alcuni casi si trovano già a dover rateizzare le bollette decuplicate, in un momento in cui il mercato dell’auto non è ai massimi, in molti stanno cercando di optare per il trasporto pubblico.

A tal proposito il governo ha messo in campo il bonus trasporti 2022 di 60 euro che sarà destinato a coloro che dovranno recarsi al lavoro oppure a scuola.

Bonus trasporti 2022: se non si riesce a spendere entro il 31 dicembre 2022?

Ma cosa succede se il bonus non è stato utilizzato entro i termini? In tal caso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito in una FAQ che “il buono è valido per un solo acquisto, nel limite del valore richiesto; eventuali residui non potranno essere utilizzati per un successivo acquisto”.

Il bonus trasporti è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti anche su più tratte del trasporto pubblico locale ed equivale a uno sconto di 60 euro valido dal primo settembre al 31 dicembre 2022. Naturalmente il fatto che il bonus possa essere speso dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 non determina il divieto di acquistare abbonamenti di tipo annuale, mensile oppure relativo a più mensilità.

Bonus trasporti 2022: si può acquistare anche un abbonamento annuale

Quindi i 60 euro possono essere utilizzate anche per l’acquisto di un bonus annuale, l’importante che siano spese entro l’anno in corso. I richiedenti del bonus trasporti devono tuttavia dimostrare di avere un reddito pari o inferiore a 35 mila euro, il bonus può essere richiesto sul sito bonustrasporti.lavoro.gov.it.

L’accesso alla piattaforma naturalmente può essere effettuata soltanto tramite l’utilizzo delle proprie credenziali e della propria identità digitale SPID oppure CIE oppure indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico presso cui si intende effettuare l’abbonamento annuale.











