Bonus trasporti/ Impossibile usufruire del vecchio: si può mandare una nuova domanda?

Il bonus trasporti è piaciuto molto a pendolari o utilizzatori di mezzi pubblici, che grazie a questa agevolazione da parte dello Stato, hanno e possono risparmiare un po’ di soldi sugli abbonamenti annuali, mensili oppure sul semplice acquisto dei biglietti singoli o multipli.

L’agevolazione sul trasporto pubblico però, presenta delle perplessità. Ad esempio, un po’ di gente si domanda se dopo aver ottenuto il bonus in questione, e non avendolo usufruito nel mese solare (come da obbligo), è possibile cancellare la vecchia domanda per mandarne una nuova.

Bonus 6 mila euro/ Credito di imposta per chi lavora nella ristorazione: i requisiti

Bonus trasporti: come recuperare un’agevolazione persa

Le regole sul bonus dei trasporti sono contenute nell’articolo 35 del decreto Aiuti, mentre le modalità attuative sono reperibili all’interno del documento del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2022.

La regola principale sostiene che l’agevolazione ottenuta in un determinato periodo, dovrà esser usufruita entro e oltre il mese solare stesso del beneficio. Per fare un esempio pratico: se il bonus è stato richiesto ed approvato a novembre 2022, dovrà esser sfruttato entro lo stesso periodo (novembre 2022).

Bonus trasporti/ Sarà prorogato al 2023? Ecco quando scade il contributo

Questo vale, anche nel caso in cui si fa domanda per ottenere l’agevolazione su un abbonamento la cui validità partirebbe dal mese successivo rispetto a quello della domanda.

Per rispondere quindi all’esigenza sopra descritta, ovvero annullare la domanda del bonus trasporti già ottenuto, prendiamo come riferimento le domande frequenti di Urp online. Al suo interno si legge, che è possibile cancellare la vecchia richiesta (a patto che l’agevolazione non sia stata usufruita), e mandarne una nuova per usufruirne quando si potrà sfruttare.

Suggeriamo di consultare il form sopra indicato, in modo tale da rispondere alle FAQ.

Bonus facciate 2022/ Entro quando completare i lavori per poterlo attenere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA