Bonus trasporti per anziani 2023/ Sconti fino al 50%: come aderire (11 ottobre 2023)

Definire bonus trasporti per anziani sarebbe – probabilmente – eccessivo. Ma il Governo Meloni li ha definiti “senior”, o almeno, così si legge nelle promozioni dedicate ai contribuenti italiani che appartengono alla fascia over 60 (che vedremo una per una).

Le possibilità sono diverse, ma tutte riguardanti il trasporto pubblico (dall’aereo agli spostamenti in treno, dalla nave all’autobus). Insomma, non ci sarebbero limiti o restrizioni particolari, ma soltanto degli incentivi economici per favorire la transizione ecologica (un po’ come accaduto con il bonus trasporti per giovani).

Bonus trasporti per anziani 2023: tutte le agevolazioni disponibili

Il bonus trasporti per anziani è un’agevolazione che verrà destinata a chi appartiene alla fascia degli over 60. L’incentivo del Governo Meloni, è destinato a favorire il trasporto pubblico, soprattutto per chi ha raggiunto l’età senior.

Bonus per spostamenti in treno

La prima possibilità è quella di poter viaggiare in treno usufruendo di uno sconto pari al 50%. Su Trenitalia ad esempio, è possibile leggere la “promozione senior”, con una modalità simile ad Italo, con una scontistica più alta che potrebbe arrivare al 60% sui piani Prima e Smart.

Bonus per spostarsi in autobus

Il bonus per gli spostamenti in autobus, in realtà si estende a tutti i mezzi pubblici della città in cui si vive: che sia la metropolitana, il tram o il bus. L’offerta è variabile in base alla compagnia di riferimento, con sconti che arrivano anche alla metà del prezzo.

Per la metropolitana di Milano, l’ATM ha introdotto un abbonamento senior per gli over 65, consentendo un notevole risparmio. Su Roma invece, è attiva la Card Over 65 con altrettante possibilità di risparmio.

Sconti per viaggiare in nave

Lo sconto per gli anziani che viaggiano in nave oppure in traghetto – un mezzo non quotidiano – è applicabile fin da subito, nel momento in cui si effettua una prenotazione (indicando l’età over 60), per i viaggi in Sardegna oppure in Sicilia.

Bonus over 60 per i viaggi in aereo

Lo stesso sconto verrebbe applicato ai viaggi in aereo, destinato sempre agli over 60 (anch’esso rientrante nel bonus trasporti per anziani). Le modalità di promozione dipendono molto dalla tratta e della destinazione scelta.

