Bonus trasporti per Elezioni Politiche 2022/ Sconti per fuori sede: come funziona

In vista delle elezioni del 25 settembre 2022, sarà previsto il bonus trasporti. il Governo ha deciso di applicare degli sconti su treni, autobus e aerei per spostarsi verso il proprio comune di residenza. lo sconto è valido per tutti gli studenti e lavoratori fuori sede che desiderano rientrare a casa per votare.

Ecco quindi tutte le agevolazioni e gli sconti che i fuori sede possono richiedere per risparmiare sul viaggio di ritorno a casa per votare.

Almeno 5 milioni di elettori rischiano di non poter esercitare il proprio diritto al voto in quanto sono fuori casa.

Bonus trasporti: sconti per i fuori sede, quali sono?

Grazie a una convenzione tra le compagnie ferroviarie e il Ministero degli Interni, dal 16 settembre al 5 ottobre 2022, gli i lavoratori e gli studenti fuori sede, possono godere degli sconti applicati sui biglietti di treni, aerei e autobus.

Vediamolo più nel dettaglio:

Treni : Trenitalia , ha previsto uno sconto del 70% sul prezzo dei biglietti dei treni ad alta velocità come intercity, eurocity Italia- Svizzera e uno sconto del 60% per i treni regionali e interregionali. Italo , offre uno sconto del 60% per tutti i clienti che acquistano biglietti online,

Biglietti aerei e navi : Ita Airways ha previsto uno sconto del 50% sui biglietti dei voli nazionali e uno del 40% per voli internazionali. E previsto inoltre uno sconto del 25% sui voli intercontinentali. Queste offerte restano valide per viaggi acquistati dal 30 agosto al 25 settembre, con date di partenza tra il 22 e il 28 settembre 2022. Se invece è necessario spostarsi con la nave Grimaldi Lines offre a tutti i suoi viaggiatori uno sconto del 60%;

Autobus : Flixbus la compagnia ha previsto un rimborso sotto forma di voucher del costo del biglietto per tutti i viaggi prenotati tra il 19 e il 25 settembre 2022. Per richiedere e ottenere un rimborso del biglietto del 100% occorre scrivere una mail alla compagnia entro il 15 ottobre allegando i seguenti documenti, carta d’identità o patente in corso di validità, documento elettorale e biglietto di viaggio effettuato.

È consentito di accedere al voto a tutti i cittadini che hanno spostato la residenza all’estero e sono regolarmente iscritti all’Aire. Essi possono esercitare il diritto al voto seguendo le modalità previste per i residenti all’estero.











