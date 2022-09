Bonus trasporti pubblici 2022/ Come risparmiare sul costo di abbonamento

Oggi, 1 settembre 2022 si dà il via, per fare richiesta del bonus trasporti 2022 del valore di 60 euro (qui tutte le informazioni sul click day avvenuto stamane, ndr). La domanda che sorge spontanea è “l’agevolazione è compatibile con la detrazione del 19% sugli abbonamenti prevista in dichiarazione dei redditi?”. Mettiamo un punto alla situazione per comprendere chi può far domanda e ha i requisiti necessari e richiesti.

A partire da oggi, sarà infatti possibile fare domanda per il bonus trasporti di 60 euro. A meno che le risorse messe a disposizione per il bonus terminino prima, la domanda potrà infatti essere inviata fino al 31 dicembre 2022. Alcuni dei richiedenti del bonus si stanno chiedendo se il bonus stesso, sia cumulabile con la detrazione degli abbonamenti, che già è predisposta a detrazione durante la dichiarazione dei redditi.

Bonus trasporti pubblici: cosa prevede la normativa

Come già detto in precedenza, gli abbonamenti che riguardano i trasporti sui mezzi pubblici, possono inseriti nella dichiarazione dei redditi e di conseguenza, possono essere sottoposti a detrazione.

Con il nuovo bonus trasporti di 60 euro, si prevede uno sconto che sarà applicato direttamente sull’abbonamento per il trasporto ferroviario regionale, mezzi pubblici regionali o locali.

Infatti secondo quanto previsto dalla normativa, le due agevolazioni in atto sono cumulabili.

Per rendere chiaro il concetto, ipotizziamo di una persona che compra un abbonamento di 400 euro, essa può applicare lo sconto previsto dalla normativa, quindi togliere 60 euro e pagare l’abbonamento 340 euro.

Infine – ricordiamo di far attenzione a questo passaggio – sulla cifra finale applicare la detrazione del 19%, otterrà un rimborso di 64 euro. Così facendo le due agevolazioni permettono di ottenere uno sconto di 105 euro sull’acquisto di un solo abbonamento.

Questa offerta, potrebbe essere molto utile, e aiutare molte famiglie con più figli che frequentano la scuola e di conseguenza usano i trasporti pubblici per spostarsi, inoltre essendo tutto detraibile nella dichiarazione dei redditi la rendono un ottimo aiuto.











