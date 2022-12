Bonus trasporti/ Sarà prorogato al 2023? Ecco quando scade il contributo

Entro il 31 dicembre prossimo potrà essere richiesto il voucher del valore di 60 euro per poter acquistare un abbonamento ai mezzi pubblici. La scadenza dunque è fissata entro la fine del 2022. Attualmente la legge di bilancio non prevede delle proroghe per il bonus trasporti che, eventualmente, dovrà essere inserito all’interno di qualche provvedimento normativo nel 2023, qualora si dovessero trovare i fondi. Attualmente infatti, il governo fatica a trovare le coperture necessarie alle misure urgenti, come la riforma delle pensioni.

Bonus trasporti 2022: la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022

Bonus trasporti tuttavia non è soltanto una misura di welfare, ma un contributo economico che assurge anche la funzione di sostegno per la transizione ecologica. Infatti l’obiettivo principale del governo e quello di incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici, abbandonando quindi i mezzi privati. Il contributo economico prevede l’erogazione di un bonus ad hoc di 60 euro che consente l’acquisto di abbonamenti, mail il requisito fondamentale è quello di avere un reddito non superiore a 35 mila euro all’anno.

Chiunque non avesse ancora chiesto il bonus trasporti 2022, deve affrettarsi e richiederlo entro la scadenza del 31 dicembre 2022 sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Bonus trasporti 2022: non è prevista la proroga al 2023

Il ministero dei lavori e delle politiche sociali è l’ente deputato all’erogazione del contributo infatti, questo è utilizzato da molti lavoratori e studenti pendolari.

Dopo aver fatto accesso al sito infatti, il richiedente dovrà fornire le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e, in particolare, indicare:

l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista;

il gestore del servizio di trasporto pubblico.

L’agevolazione del bonus trasporti 2022 è stata introdotta con il decreto l’agevolazione è stata introdotta con il decreto aiuti che ha previsto l’erogazione di un contributo di 60 euro all’anno per le persone che hanno un reddito non superiore a 35 mila euro all’anno. Gli abbonamenti devono essere acquistati prima del 31 dicembre 2022 ma potranno riferirsi anche a periodi successivi a questa data punto inoltre il bonus non può essere usufruito per gli abbonamenti che prevedono i servizi di:

trasporto in prima classe,

in classe executive,

in classe business,

Club executive,

salotto,

premium,

working area,

business salottino.

