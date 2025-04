I contribuenti che non hanno ancora goduto del bonus tredicesima 2025 posso ancora fare domanda per poterlo recuperare. Il beneficio può essere ottenuto – previa domanda – compilando la dichiarazione dei redditi (tramite il modello del reddito per le persone fisiche oppure il 730).

Le medesime possibilità vengono offerte anche ai lavoratori subordinati che però non hanno alcun sostituto di imposta, come ad esempio i collaboratori familiari. Per riuscire ad ottenere la 13esima mensilità occorre compilare i righi corretti.

Come recuperare il bonus tredicesima 2025

Per poter recuperare il bonus tredicesima 2025 occorre fare distinzione in base alla dichiarazione dei redditi compilata. Nel caso del documento per i redditi per le persone fisiche va trascritto il rigo RC14, mentre nel caso del 730 il rigo C14.

Per la compilazione occorre inserire i dati corretti, nonché quanto contenuto nei protocolli 721 e 726, rispettivamente le informazioni ricavate dal rapporto di lavoro e della certificazione unica. A dar delucidazioni sul bonus in busta paga è l’articolo 2 bis del Decreto legge numero 113 risalente al 2024.

Le informazioni da cui prendere riferimento e annotazioni devono essere inerenti alla Certificazione Unica dell’anno 2025. In ciascun rigo va messo il flag nella colonna n°7, che come dicitura prevede la restituzione delle somme ricevute con l’incentivo a causa dell’assenza delle condizioni minime sufficienti.

La “risposta” sulle informazioni

L’ultima risposta da parte dell’Ade riguarda il tipo di informazioni, che sono contenute nel bonus della tredicesima del 2025 e a loro volta previste nella precompilata. Il quesito va associato al comportamento del datore di lavoro, differenziando l’erogazione o meno dell’indennità.

Qualora il datore di lavoro non avesse pagato il bonus in busta paga ma avesse riportato le informazioni sui righi per i giorni e per la fascia reddituale nei rispettivi campi 721 e 726, il contribuente dovrà accertarsi autonomamente la sussistenza delle condizioni minime e sufficienti per richiedere il bonus in questione.