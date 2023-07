Bonus turismo 2023/ 10 milioni per rafforzare il settore turistico (24 luglio)

Tutte le imprese del settore turistico godono del momento migliore in questo periodo al punto che il governo ha deciso di intervenire con aiuti in grado di sostenere le strutture che offrono servizi di attività turistica oppure horeca.

Bonus turismo 2023: quali requisiti è necessario presentare

Il bonus sostenibile è una creazione creata ad hoc che consente di usufruire di un plafond di 5 milioni di euro per l’anno fiscale 2023, sono previsti per gli anni 2024, 2025 altri 10 milioni di euro già stanziati per ciascuno degli anni fiscali. Il bonus turismo 2023 è volto quindi a sostenere il turismo sostenibile possono beneficiare del contributo economico tutti coloro che esercitano attività d’impresa che appartengono al comparto turistico e le strutture ricettive e alberghiere che rispondono a determinate requisiti. Ma quali sono questi requisiti? Vediamolo insieme.

L'INTERVISTA/ Zaia: così possiamo favorire il turismo di qualità anche in montagna

Bonus turismo 2023: quali requisiti è necessario presentare

Per poter usufruire dell’agevolazione necessaria presentare almeno uno dei seguenti codici Ateco:

55.1 alberghi e strutture simili a;

55.2 alloggi per vacanze e altre strutture per breve soggiorni;

55.3 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

I progetti devono avere un costo compreso tra 50 e 200 mila euro.

Il regolamento differenzia le comunicazioni in tre differenti avvisi: il primo avviso sul bonus turismo sostenibile va a specificare che sono potenziali beneficiari coloro che presentano i requisiti, il secondo avviso riguarda la possibilità di ricevere le certificazioni di sostenibilità, il terzo invece va a stabilire le modalità per l’elenco degli elenchi accreditati all’emissione delle certificazioni legate alla sostenibilità.

Ministro tedesco choc su Italia "Turismo senza futuro"/ Lauterbach "Usare chiese come celle frigorifere"

LEGGI ANCHE:

SPILLO NAPOLI/ Se una fila ordinata di taxi diventa un successo per la mobilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA