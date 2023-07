Bonus turismo 2023/ Voucher e contributi per le strutture: in cosa consiste (18 luglio)

Oggi partono le domande al bonus turismo 2023. A differenza delle tradizionali agevolazioni, potranno far richiesta tutte quelle attività alberghiere e turistiche, che promuovono e sostengono il flusso di turisti tramite l’ecosostenibilità.

Abbiamo appurato recentemente che i vacanzieri in Italia sono tantissimi. Il turismo nel nostro Bel Paese è tornato – anzi ha superato – i livelli pre Covid del 2019. Per questo il Governo ha ritenuto opportuno offrire la possibilità a determinate attività turistiche con uno specifico codice ATECO, di usufruire del bonus turistico di quest’anno.

Bonus turismo 2023: come funziona e come fare domanda

Il bonus turismo del 2023 in verità, non è uno. Lo scorso maggio il Ministero del Turismo ha pubblicato diversi bandi in cui sono presenti tutte le condizioni di cui usufruire: i requisiti, le possibilità fornite alle attività e le scadenze.

Voucher per affittacamere e B&B

Un esempio di bonus del 2023 per le attività turistiche ma non imprenditoriali, ovvero l’agevolazione destinata a strutture come l’affittacamere e i B&B, permette di ricevere fino a 2.000€ di voucher, che potrà essere sfruttato per investimenti in un’attività più ecosostenibile.

L’obiettivo del Governo è quello di promuovere la transizione ecologica mediante un’azione specifica: fornire dei voucher e dei contributi economici alle attività turistiche che desiderano aderire all’iniziativa (a patto che soddisfano anche dei requisiti).

Il costo totale del progetto include le somme fra i 50.000 euro e i 200.000 euro. Lo scopo è quello – come ribadito – di sostenere l’ecosostenibilità attraverso delle pratiche che disincentivano il sovraffollamento per valorizzare ugualmente il patrimonio culturale italiano.

Le strutture ricettive potranno richiedere il bonus turismo del 2023 già oggi lunedì 17 luglio 2023. Per farlo dovranno accertarsi di soddisfare i requisiti dal bando di riferimento (pubblicati sul sito del Ministero del Turismo), e allegare i documenti richiesti.

Modalità e condizioni del bando del bonus turismo del 2023 –> Link ufficiale. Il bando accoglierà le domande in ordine cronologico.











