Bonus TV 2022/ Decoder digitale gratuito per gli italiani: a chi spetta

Bonus tv 2022: inserito nella Legge di Bilancio

Grazie alla Legge di Bilancio del 2022 è stato introdotto il bonus TV 2022, dando la possibilità ai cittadini italiani, di poter ricevere direttamente a casa propria il decoder digitale per continuare la visione dei programmi italiani in chiaro.

Chiaramente molti italiani desiderano sapere come funziona, quali requisiti devono essere rispettati per poterlo ricevere e soprattutto, com’è possibile far domanda. Sono tutte risposte che comunicheremo all’interno di questo articolo.

I NUMERI DELLA RECESSIONE/ La crisi di primavera si abbatte su moda, Pnrr e consumi

Bonus tv 2022: come funziona?

Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, il Governo ha pensato bene di proporre due incentivi fiscali:

Bonus TV 2022: per le famiglie che hanno una dichiarazione SEE al di sotto dei 20 mila euro, buono da 30€ da usufruire per l’acquisto di un decoder oppure TV di ultima generazione. Bonus TV 2022 con rottamazione: come si preannuncia dal nome, è possibile far richiesta a patto che un nucleo familiare (pur senza alcun limite ISEE), rottami la vecchia TV e usufruisca del 20% di incentivo da applicare sul prezzo d’acquisto per la nuova TV (fino a massimo 100 euro).

Gli incentivi fiscali costeranno al Governo ben 68 milioni di euro, soprattutto perché alcuni cittadini potranno usufruire della spedizione gratuita riguardo il decoder digitale.

Condizionatori a 25 gradi/ Nuove imposizioni e fino a 3mila euro di multe per i trasgressori

Bonus TV 2022: come farsi inviare il decoder a casa

Ad aggiungersi alle agevolazioni del bonus TV, anche la possibilità di spedire gratuitamente il decoder digitale. Quest’altra proposta però, vale esclusivamente per gli anziani over 70, la cui pensione è inferiore a 20 mila euro annui.

Gli anziani che riceveranno il decoder digitale presso la loro abitazione, avranno tra le mani un dispositivo dal valore massimo di trenta euro. La consegna verrà effettuata da un dipendente di Poste Italiane.

Bonus TV 2022: come effettuare richiesta del decoder digitale

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le linea guida che descrivono l’esatta procedura per poter far richiesta della ricezione del decoder digitale (basterà accedere al sito web nuovatvdigitale).

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022/ Come funziona e come richiederlo

Le modalità sono essenzialmente tre:

Telefonando al numero verde 800 776 883; Andando in un ufficio postale; Compilare il form che è possibile trovare all’interno del sito nuovatvdigitale.

I dati che verranno richiesti per assicurarsi che il decoder possa esser consegnato a domicilio gratuitamente, sono: documento/tessera sanitaria valida e codice fiscale.

Sul sito web ufficiale si legge che:

“All’atto della prenotazione avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder, che il Ministero mette a disposizione gratuitamente, e che sarà effettuata da un portalettere di Poste Italiane”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA