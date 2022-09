Bonus tv 2022 sale a 50 euro/ Chi può averlo e come sfruttarlo: info e scadenze

C’è un nuovo bonus tv 2022 destinato a coloro che saranno costretti a cambiare appunto il televisore, per via dello switch off del digitale terrestre. La nuova misura è stata introdotta nel decreto aiuti ter, varato recentemente dal consiglio dei ministri, e permette di aumentare il fondo a disposizione per cambiare tv, passando dai precedenti 30 euro agli attuali 50. Si tratta di un importo senza dubbio non esagerato, ma non va dimenticato che lo stesso si può usufruire anche per acquistare un decoder che recepisca il nuovo segnale del digitale terrestre, il cui prezzo medio varia dai 25 ai 35 euro per i modelli entry level.

Assegno unico 2022/ Come operare le correzioni in caso di domanda errata

Come ottenere il nuovo bonus tv? Si tratta di una misura destinata ai nuclei famigliari con un Isee inferiore ai 20mila euro, e può appunto essere utilizzato per una nuova smart tv o un nuovo decoder. Inoltre è previsto anche il bonus rottamazione tv che invece è pari al 20 per cento del prezzo d’acquisto del televisore, ma fino ad un massimo di 100 euro. Quest’ultimo non è limitato alle famiglie con basso reddito, ma si potrà utilizzare a condizione che si rottami il vecchio televisore.

Reddito di libertà 2022/ Dal governo altri 9 milioni per le donne vittime di violenza

BONUS TV 2022 DA 50 EURO: ECCO LE ALTRE AGEVOLAZIONI IN VIGORE

Da segnalare anche il bonus per i cittadini over 70 (che abbiano però un assegni pensionistico inferiore ai 20mila euro annui), e che permette agli stessi di ricevere da parte di Poste Italiane un decoder e che ha un valore massimo di 30 euro. Il nuovo bonus tv sarà attivo fino alla fine del 2022, ed è applicabile anche ai prodotti già scontati dal venditore nonché per gli acquisti online, quindi ad esempio sugli store come Amazon, Ebay e via discorrendo.

Vi ricordiamo che il nuovo digitale terrestre diverrà attivo dal prossimo 1 gennaio 2023, data in cui non potremo più vedere i canali sul vecchio segnale. Per scoprire se la smart tv è compatibile vi basterà sintonizzare il vostro apparecchio sul 100 o il 200, e se dovesse comparire il messaggio “test HEVC main”, la tv sarà compatibile con lo standard “Dvb-T2 main 10”. Chiudiamo con due esempi di decoder DVB-T2 e di smart tv acquistabili su Amazon con il bonus tv. Il primo è un decoder in vendita a soli 21.99 euro, quindi con già il 27 per cento di sconto, acquistabile qui. In merito alla smart tv, occhio all’ottimo mdello samsung da 43 pollici 4K, in vendita a soli 329 euro a questo link.

Superbonus 110%/ Chi paga i danni se l'azienda non raggiunge il SAL del 30%?

© RIPRODUZIONE RISERVATA