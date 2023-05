Bonus TV 2023/ Dubbi su chi può ottenere decoder gratis: tutti i requisiti

Nonostante il bonus TV 2023 non sia stato rinnovato (almeno per il momento), per il prossimo anno e per quelli a seguire, ci sono molte perplessità al riguardo. Ad esempio, sul costo del nuovo decoder, su come aderire all’agevolazione, in che cosa consiste, e soprattutto sui requisiti necessari.

Tutte domande che trovano risposta nell’ultima Legge di Bilancio, che ha chiarito ogni dubbio e perplessità. Il bonus per il decoder e la TV, consente ad una cerchia specifica di beneficiari (lo vedremo più avanti), di poter avere un nuovo dispositivo per vedere i canali tramite digitale terrestre, in modo del tutto gratuito.

Bonus TV 2023: quali requisiti ci vogliono?

Per usufruire del bonus TV 2023, occorre soddisfare determinati requisiti. Li abbiamo elencati di seguito (sono soltanto 3), e sono tutti importanti al fine di avere l’approvazione:

Avere un’età anagrafica uguale o oltre ai 70 anni .

. Godere di un trattamento pensionistico non oltre i 20.000 euro annui .

. Risultare titolari di un abbonamento ai servizi di radiodiffusione, nonché tramite pagamento del canone Rai (a proposito, ecco data e modalità di pagamento del canone).

Coloro che hanno usufruito in passato del bonus per il nuovo decoder, non potranno più goderne. Tuttavia, al momento della consegna (a domicilio visto che la platea di beneficiari è perlopiù anziana), occorre presentare un documento di identità in corso di validità, insieme alla tessera sanitaria e/o codice fiscale.

Quanto alla domanda per ottenere il bonus TV 2023, occorre seguire una delle procedure indicate dalla Legge di Bilancio:

Chiamando il numero verde (gratuito) 800 766 883 , e ascoltare ed ovviamente seguire, le istruzioni dettate dalla voce registrata. Grazie alla voce registrata, si arriverà alla sezione inerente alla consegna a domicilio del decoder,. È possibile telefonare soltanto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00 (festivi esclusi).

(gratuito) , e ascoltare ed ovviamente seguire, le istruzioni dettate dalla voce registrata. Grazie alla voce registrata, si arriverà alla sezione inerente alla consegna a domicilio del decoder,. È possibile telefonare soltanto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00 (festivi esclusi). Recandosi in un ufficio di Poste Italiane .

. Entrando nel sito e accedendo all’area “Prenotazione decoder TV”.

Se il bonus TV 2023 venisse approvato, il costo sarà nullo. La domanda sarà valida fino alla fine dell’anno (entro il 31 dicembre 2023) oppure fino a quando le risorse economiche saranno valide.

