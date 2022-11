Bonus TV fondi esauriti/ Milioni di euro insufficienti per coprire le richieste

Il Bonus TV si ritrova già con fondi esauriti. Infatti per il mese di novembre 2022, qualsiasi richiesta per ottenere l’agevolazione che ha già permesso a molta gente di adeguarsi al nuovo sistema televisivo, potrebbe esser respinta per mancanza di risorse economiche.

Il nuovo sistema televisivo, prevede il cambio della televisione oppure l’acquisto di un digitale terrestre in grado di raggiungere i nuovi segnali radio televisivi. Dalle prime stime tecniche, si evince che gli attuali 315 milioni di euro non sarebbero stati sufficienti. Per mantenere le promesse restanti, mancherebbero altri 100 milioni di euro.

Bonus TV e fondi esauriti: sì al passaggio definitivo?

Il bonus TV si conclude tristemente con i suoi fondi esauriti. Questo deficit economico, potrebbe incidere (non poco), sul lavoro al passaggio definitivo ai nuovi sistemi televisivi. Sempre meno gente infatti, potrà permettersi un nuovo televisore, altri magari, rinunceranno al digitale terrestre solo per “capriccio”.

Complice l’incremento dell’agevolazione economica per la nuova TV o digitale, è possibile che il bonus sia terminato prima del previsto. O semplicemente, il Governo ha messo sul piatto delle risorse economiche che a monte, sarebbe stato “facile” comprendere che non erano sufficienti per coprire tutte le richieste da parte dei cittadini italiani.

A causa di tutto ciò, il passaggio al sistema terrestre innovativo e al passo con i tempi, ha già tardato di un anno. Uno slittamento che potrebbe verificarsi ancora una volta, se non ci saranno tanti adeguamenti di sistema da parte dei cittadini italiani.

Le domande accettabili per il bonus TV, potrebbero essere – ma anche le uniche – quelle provenienti dai residenti delle zone montane, la cui domanda è chiaramente inferiore rispetto a chi vive nelle città, e dunque c’è ancora qualche possibilità di vedersi accettata la domanda che permette di ottenere l’agevolazione economica.

Al momento non sappiamo di più, se non l’idea di introdurre una nuova riforma ad HOC e risorse utili al proseguimento del bonus TV.











