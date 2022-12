Bonus tv/ Prorogato anche per l’anno 2023? Ecco cosa è previsto per l’anno prossimo

Bonus TV, niente proroga nel 2023? Il bonus è stata un’agevolazione gradita dalle famiglie che hanno potuto sostituire il vecchio dispositivo con uno nuovo e adattato alla transizione digitale iniziata ad ottobre 2021. Il contributo dunque è stato erogato per tutta l’annualità 2022, ma per quanto concerne il 2023, chi non ha ancora sostituito il televisore potrà comunque fare accesso all’agevolazione?

"Assegno unico sarà automatico"/ Vincenzo Caridi (dg Inps): "Stop a domande"

Bonus tv: è stato prorogato anche nel 2023?

Va chiarito che per la proroga dell’agevolazione che ha garantito l’acquisto con uno sconto in fattura di 30 euro per la sostituzione del vecchio dispositivo con uno nuovo, oppure per l’acquisto di un decoder abilitato, c’è bisogno che venga inserito in manovra. Attualmente la manovra è ancora il vaglio della commissione e da lunedì 19 dicembre giungerà per l’approvazione.

Bonus asilo nido 2023/ Prorogato il contributo di 3000 euro per le famiglie

Tuttavia, almeno da quanto si sa, nessuno ancora inserito in manovra l’emendamento per la proroga del bonus TV 2023. Infatti al momento, ancora non si sa se qualche emendamento prevede la proroga di questa contribuzione. Altrimenti, se le cose restano così come in bozza, dobbiamo necessariamente dichiarare che il bonus non verrà riconfermato anche per il 2023. Per quanto concerne il bonus tv 2022, questo ha consentito l’acquisto di decoder, televisori con un limite ISEE fino a 20.000, mentre il bonus rottamazione TV senza limiti di ISEE.

Bonus tv: i fondi del 2022 sono esauriti a novembre

Quindi coloro che hanno un reddito fino a 20 mila euro, potranno contare su un contributo di 30 euro per l’acquisto di tv e decoder adatti alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi oppure decoder con ricezione satellitare.

Il bonus rottamazione tv non prevede limiti ISEE e quindi può essere richiesto da chiunque, purché il televisore è da rottamare sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 il bonus consiste in uno sconto del 20% sull’acquisto di una nuova TV su un importo di 100 euro con la contestuale rottamazione del vecchio televisore.

Bonus occhiali 2023/ Prorogato il contributo di 50 euro per l'acquisto

Per poter usufruire di questo bonus è necessario essere residenti sul territorio italiano, avere da rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 ed essere in regola con i pagamenti del canone RAI, ma sarà possibile anche utilizzare il bonus rottamazione TV anche per quanto concerne i contribuenti di età anagrafica over 75 che sono stati esonerati dal pagamento del canone poiché il reddito familiare è inferiore agli 8000 euro all’anno.

È bene precisare che il bonus tv non è più possibile richiederlo in quanto i fondi sono già terminati nel novembre 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA