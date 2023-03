Bonus università 2023/ Come funziona e chi può far richiesta entro questa data

Il bonus università 2023 non spetta a chiunque, ma soltanto a specifici beneficiari. Nello specifico, ecco la categoria dei soggetti a cui spetta l’agevolazione:

Le aziende; Operatori economici (secondo il Decreto Legislativo numero 50, del 18 aprile del 2016, articolo 3, comma 1, lettera P); Altri soggetti privati che sono “assegnatari di fondi specifici”.

Per poter mantenere il bonus attivo – ricordiamo sotto forma di credito di imposta – coloro che ne beneficeranno dovranno dare avviso (massimo entro il 2024), al Ministero dell’università e della ricerca, in merito al totale dell’IMU versato.

Tuttavia, vi sono anche delle categorie di soggetti esclusi dal beneficio. E sono i seguenti:

In stato di difficoltà; In stato di scioglimento; In stato di liquidazione volontaria; Beneficiari sottoposti a procedure concorsuali.

Il bonus università 2023, prevede un plafond specifico che non potrà essere superato. Il totale ammonta a 5 milioni di euro, una volta oltrepassato, non sarà possibile far ulteriori richieste. Anche la categoria di immobili deve rientrare in una “specificità” assoluta.

Nello specifico, per poter ricevere l’approvazione del bonus Università 2023, è indispensabile che l’unità immobiliare rientri nell’uso abitativo, oppure destinato alla residenza di studenti universitari.

Questo è tutto ciò che occorre per riuscire ad ottenere il credito di imposta per le unità immobiliari universitarie. Ricordiamo che è di assoluta importanza, riuscire a far richiesta entro il 2024.