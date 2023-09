Bonus università 2023/ Come ridurre le spese di iscrizione (15 settembre)

Accedere ad un bonus università nel 2023 e per gli anni a seguire, che faccia risparmiar dei soldi, sarebbe il sogno di qualsiasi allievo che frequenta un Ateneo in Italia. Soprattutto negli ultimi periodi, dove inflazione e rincari hanno peggiorato le condizioni economiche delle famiglie.

Una possibilità di pagare meno tasse – almeno quelle del 2021 – è data da una normativa in riferimento alla decorrenza dell’anno scolastico per l’anno 2021/2022, che ha dato l’opportunità (a patto di soddisfare il requisito economico), di ricevere l’esonero del pagamento dell’anno di riferimento.

Bonus università 2023: accesso in base all’ISEE

Il bonus per l’università del 2023, può essere destinato agli studenti che hanno un ISEE familiare, inferiore a 22.000€. A loro, spetterebbe l’esonero del pagamento dell’iscrizione universitaria, con una netta riduzione delle imposte da dover versare.

Infatti, sostenere i costi relativi alle rette universitarie, è un impegno piuttosto grande. Si aggiungono ad esse, anche le spese per gli studenti che si ritrovano costretti a dover frequentare gli Atenei come fuori sede, dove la sopravvivenza tra il caro affitti e l’inflazione, complica la situazione e stabilità finanziaria.

Ma le misure per pagare meno tasse universitarie, non si limitano a chi ha un ISEE familiare sotto i 22.000€, bensì, verrà esteso anche a chi ha compiuto 18 anni nel 2023 (classe 2005), con una modifica da apportare al Bonus Cultura, e suddividere l’agevolazione in un altro bonus (ISEE fino a 30.000€), detto Carta della Cultura.

La Carta della Cultura, prevede di concedere fino a 500€ ai giovani che hanno un ISEE del nucleo familiare, minore di 35.000€.

Il Governo ha proposto altresì, un Fondo per lo studio, che viene concesso agli studenti più meritevoli, dando loro l’opportunità di poter ricavare un contributo economico fino a 25.000€ circa.

Ottenere un’agevolazione per continuare gli studi, è una opportunità interessante per poter ridurre le imposte universitarie e avere un carico finanziario molto più basso.











