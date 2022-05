Bonus vacanze 2022/ Come contrastare gli aumenti e risparmiare sulle prossime ferie

Bonus vacanze 2022: aumentano i costi del 15%

I bonus per vacanze 2022 andrebbero ad agevolare quelle famiglie italiane che dopo un lungo periodo annuale di stress lavorativo e restrizioni causa Covid, desidererebbero trascorrere qualche giorno di relax al mare, lago o montagna che sia.

Secondo i dati Codacons, per via del difficile periodo (a causa del Coronavirus) da cui tutto il mondo sta uscendo gradualmente, sulle prossime vacanze si arriverebbe a pagare il 15% in più a testa. Su una vacanza di circa 10 giorni, se prima della crisi economica avremmo pagato circa 900 euro, adesso servirebbero oltre 1.000€.

Bonus vacanze 2022: come contrastare il caro vita

Il Governo ha stanziato un bel po’ di soldi per permettere di agevolare giovani e adulti che desiderano andare in vacanza, potendo usufruire del bonus vacanze 2022. Di seguito, ecco le soluzioni per risparmiare sulle prossime prenotazioni:

Bandi INPS: rispettivamente “iEstate INPSieme Italia 2022” ed “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022“, sono i due bandi a cui si può far richiesta per poter ottenere dei voucher di viaggio, il cui importo è molto generoso, si va da un minimo di 800 fino a massimo 2000 eur0. Carta Nazionale Giovani: si tratta di una card digitale a cui possono far richiesta tutti coloro che hanno meno di 35 anni. All’interno della piattaforma online, è possibile usufruire di diversi sconti sui biglietti aerei, treni oppure per accessi in siti affini a visite culturali. Bonus terme: prorogato ancora una volta il bonus terme. Gli utilizzatori avranno 200 euro di voucher da poter sfruttare in una delle strutture aderenti.

Il bonus vacanze 2022 ha una proroga? Scopriamolo subito

Molti italiani si chiedono se è ancora valida la proroga sul bonus vacanze 2022. In realtà, il Governo non ha mai comunicato un’estensione della stessa agevolazione dell’anno scorso. Dunque per quest’anno si potrà usufruire di tutt’altro bonus tranne che per quello scorso.

Gli unici bandi e possibilità, al momento sono quelli elencati nei tre punti nel paragrafo sopra. Suggeriamo di controllare sul sito ufficiale dell’INPS, se dovessero esser pubblicate nuove agevolazioni per le vacanze 2022.

